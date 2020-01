New Mutants: nuovo trailer del film di Josh Boone

Di Pietro Ferraro lunedì 6 gennaio 2020

Il film New Mutants di Josh Boone riemerge dall'oblio per un'uscita fissata al 3 aprile 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo nuovo trailer di New Mutants, il nuovo film del franchise X-Men diretto da Josh Boone (Colpa delle stelle) e scritto da Boone con Knate Lee (Kidnap).

"New Mutants" segue cinque giovani mutanti che devono fuggire dalla struttura segreta in cui sono detenuti. Nel film recitano Anya Taylor-Joy (Split) nei panni di Magik, Maisie Williams (Il Trono di Spade) nei panni di Wolfsbane, Henry Zaga (Teen Wolf) nei panni di Sunspot, Charlie Heaton (Stranger Things) nei panni di Cannonball, Blu Hunt (The Originals) nei panni di Mirage e Alice Braga (Predators) nei panni della dottoressa Cecilia Reyes.

Per chi fosse a digiuno di fumetti, i Nuovi Mutanti sono un gruppo di mutanti adolescenti ancora in fase di addestramento che di tanto in tanto collaborano con la squadra degli X-Men. La squadra è apparsa per la prima volta nel mondo di Marvel Comics nel 1982 creata dalla leggenda del fumetto Chris Claremont in collaborazione con Bob McLeod. Sembra che il film si prenderà parecchie libertà rispetto al materiale di origine, ma non è detto che sia una cosa negativa.

Questo trailer mette a tacere le voci che dopo l'accordo Disney-Fox "New Mutants" fosse stato accantonato a tempo indeterminato, voci circolate dopo il fallimentare Dark Phoenix.

"New Mutants" arriverà nei cinema il 3 aprile 2020.

Fonte: Collider