The Batman: nuove foto dal set confermano Colin Farrell come Pinguino

Di Pietro Ferraro lunedì 6 gennaio 2020

Nuove foto dal set confermano un casting di di primo piano per il "The Batman" di Matt Reeves.

Nuove foto dal set trapelate su Twitter confermano un casting annunciato, ma non ufficializzato del film The Batman di Matt Reeves che si sta attualmente girando a Londra.

Il regista di Cloverfield e Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie sta cercando di dare una svolta radicale al Batman di Ben Affleck dell'Universo Esteso DC con un recasting rischioso ma intrigante, il Robert Pattinson di Twilight nei panni del nuovo Bruce Wayne, e un ritorno alle origini da detective del Crociato Incappucciato.

Le nuove foto dal set confermano Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot aka Pinguino che va ad unirsi alla Catwoman di Zoe Kravitz e all'Enigmista di Paul Dano. Ci sono altre foto dal set a corredo che ritraggono un misterioso motociclista che potrebbe o non potrebbe essere Robert Pattinson.

Farrell interpreta il quarto Pinguino live-action dopo le interpretazioni di Burgess Meredith nella serie tv anni '60, di Danny DeVito nel film Batman - Il ritorno di Tim Burton e di Robin Lord Taylor della serie tv Gotham.

Il cast di "The Batman" è completato da John Turturro nel ruolo del boss del crimine Carmine Falcone, Jeffrey Wright come nuovo Commissario Gordon, Jamie Lawson in un ruolo non specificato e Peter Sarsgaard come potenziale "Due Facce".

"The Batman" arriva nei cinema il 25 giugno 2021.

Is this London or Gotham.....?

Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG — Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020

