Writers Guild Awards 2020, le nomination: Quentin Tarantino ineleggibile

Di Federico Boni martedì 7 gennaio 2020

Da 25 anni i WGA 'escludono' Tarantino.

Writers Guild of America West (WGAW) e Writers Guild of America East (WGAE) hanno annunciato ufficialmente i film che sono stati nominati per le migliori sceneggiature del 2019. I vincitori saranno presentati nel corso dei 72esimi Writers Guild Awards il 1 febbraio, con due simultanee cerimonie tra Los Angeles e New York City.

Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino è stato escluso dalle nomination insieme a Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar e The Farewell di Lulu Wang, a causa delle regole WGA. Tarantino si rifiutò di entrare nella WGA dopo una lontana disputa su un credit per il film di Oliver Stone Natural Born Killers, nel 1994. Chi non rientra nella WGA, neanche a dirlo, non può essere nominato. Tutto ciò, ovviamente, non influirà in alcun modo la corsa agli Oscar delle tre pellicole.

Tra i candidati 'originali' troviamo 1917 di Sam Mendes, Parasite di Bong Joon-Ho, Knives Out di Rian Johnson, Marriage Story di Noah Baumbach e Booksmart di Emily Halpern & Sarah Haskins, Susanna Fogel e Katie Silberman. Tra gli script non originali, The Irishman, Little Women, A Beautiful Day in the Neighborhood, JoJo Rabbit e Joker.

Lo scorso anno vinsero Eighth Grade e Can You Ever Forgive Me?, nessuno dei due poi premio Oscar (andati a Green Book e BlacKkKlansman).

Writers Guild Awards 2020 le nomination

– Written by Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns; Universal Pictures

Booksmart – Written by Emily Halpern & Sarah Haskins and Susanna Fogel and Katie Silberman; United Artists Releasing

Knives Out – Written by Rian Johnson; Lionsgate

Marriage Story – Written by Noah Baumbach; Netflix

Parasite – Screenplay by Bong Joon Ho and Han Jin Won, Story by Bong Joon Ho; Neon

ADAPTED SCREENPLAY

A Beautiful Day in the Neighborhood – Written by Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster, Inspired by the article “Can You Say…Hero?” by Tom Junod; TriStar Pictures

The Irishman – Screenplay by Steven Zaillian, Based upon the book “I Heard You Paint Houses” by Charles Brandt; Netflix

Jojo Rabbit – Screenplay by Taika Waititi, Based on the book “Caging Skies” by Christine Leunens; Fox Searchlight

Joker – Written by Todd Phillips & Scott Silver, Based on characters from DC Comics; Warner Bros. Pictures

Little Women – Screenplay by Greta Gerwig, Based on the novel by Louisa May Alcott; Sony Pictures

DOCUMENTARY SCREENPLAY

Citizen K – Written by Alex Gibney; Greenwich Entertainment

Foster – Written by Mark Jonathan Harris; HBO Documentary Films

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley – Written by Alex Gibney; HBO Documentary Films

Joseph Pulitzer: Voice of the People – Written by Robert Seidman & Oren Rudavsky; First Run Features

The Kingmaker – Written by Lauren Greenfield; Showtime Documentary Films