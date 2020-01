Stasera in tv: "Quando un padre" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 7 gennaio 2020

Canale 5 stasera propone Quando un padre (A Family Man), film drammatico del 2016, diretto da Mark Williams e interpretato da Gerard Butler, Gretchen Mol, Willem Dafoe e Alfred Molina.

Cast e personaggi

Gerard Butler: Dane Jensen

Gretchen Mol: Elise Jensen

Maxwell Jenkins: Ryan Jensen

Willem Dafoe: Ed Blackridge

Alison Brie: Lynn Vogel

Anupam Kher: Dr. Savraj Singh

Alfred Molina: Lou Wheeler

Dustin Milligan: Sumner

Julia Butters: Lauren Jensen

Doppiatori italiani

Luca Ward: Dane Jensen

Chiara Colizzi: Elise Jensen

Lorenzo D'Agata: Ryan Jensen

Mario Cordova: Ed Blackridge

Franco Mannella: Dr. Savraj Singh

Alberto Angrisano: Lou Wheeler

Gabriele Lopez: Sumner





La trama

Dane Jensen (Gerard Butler) è lo spietato "cacciatore di teste" di un'azienda, che per anni ha lavorato 18 ore al giorno per dare alla sua famiglia il migliore tenore di vita possibile, anche a scapito della sua presenza in casa. La sua esistenza, però, cambia all'improvviso quando il figlio di 10 anni si ammala gravemente.





Curiosità



Il film segna il debutto alla regia di Mark Williams.



Durante la proiezione del film al Toronto International Film Festival in Canada, Gerard Butler (Dane Jensen) ha dichiarato in un'intervista sul red carpet che si è divertito così tanto in Canada a lavorare a questo progetto che gli piacerebbe assolutamente vivere di nuovo a Toronto. Gerard Butler trascorreva le estati da adolescente a Toronto lavorando per suo padre, che era divorziato da sua madre, in un negozio di souvenir in Queen's Quay.



Gerard Butler è anche il produttore del film.



Il film è stato ideato, scritto e pianificato nell'arco di 6 anni: La sceneggiatura è stata scritta nel novembre 2012 dallo sceneggiatore Bill Dubuque; tre anni dopo è stato annunciato Gerard Butler come protagonista e coproduttore del film al fianco del produttore cinematografico Alan Siegel e del regista Mark Williams; Le riprese hanno preso il via a dicembre 2015 e ulteriori riprese aggiuntive si sono tenute dall'inizio del 2016 a metà 2016; il film è stato quindi proiettato a Toronto a settembre 2016 per poi uscire nei cinema il 28 luglio 2017.



Lo sceneggiatore Bill Dubuque è stato un "cacciatore di teste" aziendale per dodici anni.



Lo sceneggiatore Bill Dubuque ha scritto la storia del film nel novembre 2012 con il titolo "The Headhunter's Calling", che è rimasto il titolo fino alla fine di gennaio 2017, all'inizio di febbraio 2017 il distributore Voltage Pictures ha cambiato il titolo del film in "A Family Man".



Il film Riunisce Alfred Molina e Willem Dafoe per la prima volta da Spider-Man 2



È la prima volta in assoluto che Gerard Butler e Willem Dafoe hanno recitato insieme in un film.



Note di produzione

Il debuttante Mark Williams era rimasto profondamente colpito dalla qualità della scrittura e dall’autenticità dei personaggi della sceneggiatura di Bill Dubuque. Già produttore di successo (con film come Flawless e The accountant), Mark è passato dalla scrivania alla poltroncina di regia con totale fiducia nei confronti dello sceneggiatore, della troupe e dell’intero cast, oltre che con una visione a 360° di ciò che voleva.

Semplice, elegante, classico. Un film come si facevano una volta. Un dramma familiare che si scontra con dilemmi esistenziali di ogni essere umano. L’obiettivo è sempre stato quello di rispettare i personaggi e il mondo in cui vivono.

Da produttore con anni di esperienza sul set, Mark è risultato predisposto naturalmente nel bilanciare le sue aspirazioni artistiche con le necessità commerciali e di marketing del film.

Volevo catturare la vera essenza delle voci presenti nel film, senza artifici tecnici o altro, ma, allo stesso tempo, dare appeal e un taglio commerciale al prodotto finale.

La sceneggiatura esplora il, finora, poco esplorato mondo delle società di recruitment, pur calando i personaggi in contesti e sfide universalmente riconoscibili dal pubblico. L’esperienza personale di Bill Dubuque in una società di recruitment ha dato un forte senso di autenticità ai dialoghi presenti nelle pagine della sceneggiatura, ma è stato il “continuo battibecco creativo” fra il regista e il cast a rendere i personaggi così veri sullo schermo l’equilibrio fra lavoro e famiglia, le dinamiche moglie/marito, il rapporto fra padre e figlio, il trovare ed il perdere un lavoro.

Ogni attore può relazionarsi al proprio personaggio o alle situazioni in una maniera piuttosto che in un’altra: dipende dalle proprie esperienze personali. Ciò fa sì che una performance si trasformi in verità, che prende vita sullo schermo. Ho dato agli attori la libertà di provare ed esplorare emozioni ed esperienze differenti sul set.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Isham (L'incredibile storia di Winter il delfino, Warrior, The Accountant).

La colonna sonora include i brani: "Frank's Wizards Hat" di Simon Miminis, "Christmas Time" di Let's Become Actors, "Caught In The Fire" di Charles William e "We Will Be Ok" di Matthew Perryman Jones.



1. A Headhunter

2. Road Work

3. Bummed

4. More

5. Race Bannon

6. F.B.I.

7. Hospital

8. You Only Have One Family

9. Elise

10. Dane Tunes In

11. Tribune Tower

12. Frank Gehry

13. The Wrigley Building

14. Fading

15. Getting Lou a Job

16. Frank Lloyd Wright

17. Lou in Lieu

18. What's Not to Love

19. Good Luck

20. Moving On

21. You'd Be Proud

