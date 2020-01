Birds of Prey: nuovo spot tv con scene inedite

Di Pietro Ferraro martedì 7 gennaio 2020

Margot Robbie torna nei panni di Harley Quinn nel cinecomic al femminile "Birds of Prey" nei cinema dl 6 febbraio 2020.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Warner Bros. ha reso disponibile un un nuovo spot televisivo di Birds of Prey con Margot Robbie che riprende il ruolo di Harley Quinn ddal film Suicide Squad, Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain e Rosie Perez nel ruolo del detective di Gotham City Renee Montoya. Il cast è completato da Ewan MacGregor e Chris Messina nei panni rispettivamente degli antagonisti Black Mask e Victor Zsasz.

Margot Robbie parlando di "Birds of Prey" lo ha definito un film violento, assurdo, divertente e anche un po' struggente.

La storia di Birds of Prey è raccontata dal suo punto di vista, quindi hai una visione del mondo di Harley in un modo che non è stato fatto nel primo film di Suicide Squad, e che non verrà fatto nel prossimo film di Suicide Squad. È un po' fuori di testa. Riflette la sua personalità. È eccessivo. È ardente, è divertente, è violento, è pazzo. È assurdo. È eccentrico. È comico. Ed è anche un po' struggente.

Diretto da Cathy Yan ("Dead Pig") da una sceneggiatura di Christina Hodson (“Bumblebee”), il film è basato sui personaggi della DC Comics. Robbie ha anche prodotto la pellicola insieme a Bryan Unkeless e Sue Kroll. I produttori esecutivi del film sono Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, David Ayer e Hans Ritter.

La squadra creativa che ha affiancato Yan dietro le quinte è composta dal direttore della fotografia Matthew Libatique (“A Star Is Born”, “Venom”); lo scenografo K.K. Barrett (“Lei”); i montatori Jay Cassidy (“American Hustle – L’apparenza inganna”, “Il lato positivo - Silver Linings Playbook”) ed Evan Schiff (“John Wick – Capitolo 2” e “John Wick 3 – Parabellum”); e la costumista Erin Benach (“A Star Is Born”). Musiche di Daniel Pemberton (“Spider-Man: Un nuovo universo”).

"Birds of Prey" debutterà nei cinema il 6 febbraio 2020, seguiranno Wonder Woman 1984 il 5 giugno, The Batman il 25 giugno 2021, The Suicide Squad il 6 agosto 2021, Black Adam il 22 dicembre 2021, Shazam 2 il 1° aprile 2022, Super Pets il 20 maggio 2022, The Flash il 1° luglio 2022 e Aquaman 2 il 16 dicembre 2022.