Bad Boys For Life: trailer italiano e nuova data di uscita italiana di Bad Boys 3

Di Pietro Ferraro martedì 7 gennaio 2020

Will Smith e Martin Lawrence tornano nei cinema italiani il 20 febbraio 2020 per un terzo film della serie action "Bad Boys".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un nuovo trailer italiano e una nuova locandina ufficiale di Bad Boys For Life. L'atteso sequel in uscita nei cinema italiani il 20 febbraio vede Will Smith e Martin Lawrence per la terza volta nei panni dei poliziotti Michael "Mike" Lowrey e Marcus Barnett.

Uscito nel 1995, il Bad Boys originale è stato un trampolino di lancio per Smith e Lawrence, lanciando al contempo l'allora esordiente Michael Bay. Il film è stato un grande successo con 141 milioni di dollari d'incasso, ma per un sequel i fan hanno dovuto attendere fino al 2003. Quel sequel, Bad Boys II, ha riunito Smith, Lawrence e Bay, ed è stato di nuovo un grande successo con 273 milioni incassati in tutto il mondo.

Sono passati ormai quasi diciassette anni dal secondo film e stavolta all'appello manca Bay rimpiazzato dalla coppia di registi Adil El Arbi e Bilall Fallah. Smith e Lawrence sono entrambi tornati, e saranno affiancati da Vanessa Hudgens, Joe Pantoliano (di nuovo nel ruolo del Capitano Howard), Charles Melton e Alexander Ludwig.

Nel terzo film di "Bad Boys", nei cienma dal 20 febbraio, che viene presentato come la conclusione del franchise, il Burnett di Lawrence è stato promosso a ispettore di polizia mentre il Lowery di Smith si ritrova nel mezzo di una crisi di mezza età. Entrambi stanno per ritirarsi quando un boss della mafia rumena li bracca per vendicare la morte di suo fratello.