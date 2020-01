Avatar 2: nuovi concept rivelano inedite location di Pandora

L'account Twitter ufficiale di Avatar ha pubblicato quattro nuove illustrazioni ufficiali che rivelano nuove ambientazioni di Pandora che vedremo in "Avatar 2".

Quattro nuovi concept art di Avatar 2 condivisi su Twitter ci regalano una prima occhiata ad alcune nuove location di Pandora.

L'Avatar originale ha permesso alla tecnologia 3D e alla tecnica del motion capture di fare un deciso passo in avanti, con il regista James Cameron che ora sembra voler segnare un ulteriore tappa con le complesse riprese subacquee che hanno segnato questo sequel.

Dalle foreste e montagne del lussureggiante pianeta che abbiamo imparato a conoscere nel primo film grazie a alla Dr.ssa Grace Augustine (Sigurney Weaver), Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) e il popolo dei Na'vi, "Avatar 2" ci porterà nelle profondità oceaniche di Pandora e visto ciò che ha fatto Cameron con i suoi documentari Ghosts of the Abyss e Aliens of the Deep sarà senza alcun dubbio un'esperienza straordinaria.

I quattro nuovi concept art mettono in mostra diverse parti del pianeta Pandora con scorci di lussureggianti isole, un suggestivo scenario notturno con riflessi multicolori, alcuni Na'vi in groppa a creature volanti e uno scenario che ricorda le montagne fluttuanti di Alleluia.

Per quanto riguarda il cast di "Avatar 2" è confermato il ritorno di da Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi e Sigourney Weaveral fianco delle nuove aggiunte Kate Winslet, Michelle Yeoh, Jemaine Clement e Edie Falco.

"Avatar 2" uscirà nei cinema il 17 dicembre 2021 seguito da Avatar 3 il 22 dicembre 2023, e solo se gli incassi saranno all'altezza delle aspettative vedremo Avatar 4 il 18 dicembre 2025 e Avatar 5 il 17 dicembre 2027

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ