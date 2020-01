Camp Cold Brook: nuovo trailer del film horror prodotto da Joe Dante

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 gennaio 2020

Una troupe di reality show gira un episodio un un campeggio "maledetto".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Scream Factory ha reso disponibile un nuovo trailer di Camp Cold Brook, il film horror sovrannaturale prodotto da Joe Dante (L'ululato, Gremlins).

Protagonisti del film Danielle Harris (Halloween 4 & 5, Halloween di Rob Zombie, Hatchet II) e Chad Michael Murray (House of Wax, The Haunting in Connecticut 2, Left Behind - La profezia) affiancati da Michael Eric Reid, Courtney Gains e Candice De Visser.

La trama ufficiale:





Il produttore e conduttore televisivo di Reality tv Jack Wilson (Chad Michael Murray) si trova in una situazione difficile quando il suo show sta per essere cancellato. Nell'ultimo disperato tentativo di stimolare gli ascolti, lui e la sua produttrice Angela (Danielle Harris) scelgono di filmare il loro prossimo episodio nel leggendario Camp Cold Brook, che è stata teatro di un orribile incidente in cui i giovani campeggiatori sono stati annegati in un torrente vicino 20 anni fa. Il loro arrivo inizia come qualsiasi altro episodio, ma la troupe televisiva riuscira ad ottenere molto più di quanto si aspettavano.

Il film è diretto da Andy Palmer (The Funhouse Massacre, Alien Strain) e scritto dall'esordiente Alex Carl.

"Camp Cold Brook" arriva nei cinema americani il 14 febbraio 2020.

Fonte: Bloody Disgusting