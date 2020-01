Directors Guild of America 2020, le nomination - c'è Taika Waititi, fuori Todd Phillips e Greta Gerwig

Di Federico_40 mercoledì 8 gennaio 2020

La corsa agli Oscar si fa sempre più delineata.

Producers Guild Awards 2020, le nomination - c'è Parasite, fuori Us Negli ultimi 30 anni, in 21 occasioni chi ha vinto il PGA ha poi vinto l'Oscar come miglior film. Dopo aver visto le nomination ai PGA 2020, ecco oggi arrivare le candidature Directors Guild of America 2020, premi assegnati ai migliori registi dell'anno. Quasi sempre, numeri alla mano, chi vince il DGA si porta poi a casa l'Oscar alla regia. Negli ultimi sei anni è successo sei volte. Alfonso Cuaron per “Roma”, Guillermo del Toro per "The Shape of Water”, Damien Chazelle per “La La Land” e Alejandro G. Iñárritu per “The Revenant” e “Birdman”. L'ultimo vincitore del DGA a non vincere l'Oscar alla regia è stato Ben Affleck con “Argo”, poi comunque premio Oscar come miglior film.

Ebbene i nominati di quest'anno sono Martin Scorsese (“The Irishman”), Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”), Bong Joon Ho ("Parasite"), Sam Mendes ("1917") e inaspettatamente Taika Waititi ("JoJo Rabbit"). Fuori dalle candidature Greta Gerwig, con Piccole Donne, e Todd Phillips con Joker. Lo scorso anno, come dimenticarlo, Bradley Cooper (“A Star Is Born”) e Peter Farrelly ("Green Book") strapparono la nomination ai DGA ma non quella agli Oscar, dove l'Academy preferì loro Yorgos Lanthimos con "The Favorite" e Paweł Pawlikowski per "Cold War". Quindi nulla è perduto per il regista di Joker, così come per Pedro Almodovar, la Gerwig e Noah Baumbach.

Annunciati poi anche i nominati per la miglior opera prima, categoria nata nel 2015. A vincere, in passato, sono stati Alex Garland per "Ex Machina", Garth Davis per "Lion", Jordan Peele per "Get Out", e Bo Burnham per "Eighth Grade". I registi nominati quest'anno sono Mati Diop con Atlantics, Alma Har’el per Honey Boy, Melina Matsoukas con Queen & Slim, Joe Talbot per The Last Black Man in San Francisco e Tyler Nilson e Michael Schwartz con The Peanut Butter Falcon.

I vincitori saranno annunciati sabato 25 gennaio.



Directors Guild of America 2020 le nomination

Miglior Regista

Bong Joon Ho -- Parasite

Sam Mendes -- 1917

Martin Scorsese -- The Irishman

Quentin Tarantino -- Once Upon a Time in Hollywood

Taika Waititi -- Jojo Rabbit

Miglior regista esordiente

Mati Diop -- Atlantics

Alma Har’el -- Honey Boy

Melina Matsoukas -- Queen & Slim

Joe Talbot -- The Last Black Man in San Francisco

Tyler Nilson and Michael Schwartz -- The Peanut Butter Falcon

Miglior regista documentario

Steven Bognar e Julia Reichert per "American Factory" (Netflix)

Feras Fayyad per "The Cave" (National Geographic Documentary Films)

Alex Holmes per "Maiden" (Sony Pictures Classics)

Ljubomir Stefanov e Tamara Kotevska per "Honeyland" (Neon)

Nanfu Wang e Jialing Zhang per "One Child Nation" (Amazon Studios)