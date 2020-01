The Boy 2: poster e una immagine ufficiale in attesa del primo trailer

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 gennaio 2020

Torna l'inquietante bambola "Brahms" nel sequel horror "Brahms: The Boy II".

In attesa di un imminente primo trailer del sequel horror The Boy 2 (Brahms: The Boy II), STX Entertainment ha reso disponibili un primo poster del film e una prima immagine ufficiale (via Bloody Disgusting) che ritrae il protagonista Christopher Convery al fianco dell'inquietante bambola Brahms.

La trama ufficiale:





Ignaro della storia terrificante di Heelshire Mansion, una giovane famiglia si trasferisce nella tenuta, dove il loro giovane figlio trova presto un nuovo sconvolgente amico, una strana bambola che chiama Brahms.







#BrahmsTheBoy2 Poster and Image Prepare for the Return of Brahms; Trailer Tomorrow! https://t.co/Ltjnk5VfgP

— Bloody Disgusting (@BDisgusting) January 7, 2020

William Brent Bell ritorna al timone dopo il successo di "The Boy", che ha incassato 68 milioni di dollari in tutto il mondo. Katie Holmes (Batman Begins, Logan Lucky, Dawson's Creek) guida il cast come "Liza", con Christopher Convery (Gotham, Millennium - Quello che non uccide) nei panni di suo figlio "Jude", Owain Yeoman (American Sniper, The Belko Experiment) in quelli di suo marito "Sean" e Ralph Ineson (The Witch, Guardiani della Galassia, Harry Potter e i Doni della Morte Parte I & II) che interpreterà il ruolo di "Joseph".

Scritto da Stacey Menear, che ha anche scritto il film originale, "The Boy 2" sarà prodotto da Tom Rosenberg di Lakeshore, Gary Lucchesi ed Eric Reid, oltre a Matt Berenson, Jim Wedaa e Roy Lee.

"The Boy 2" arriva nelle sale americane il 21 febbraio 2020.

Fonte: Bloody Disgusting