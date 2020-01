47 Metri - Uncaged: nuove locandine del thriller-horror con squali

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 gennaio 2020

Un labirinto sommerso di caverne popolato da letali squali diventa una trappola mortale per quattro ragazze appassionate di immersioni.

Disponibili nuove locandine ufficiali (via Bloody Disgusting) del thriller-horror con squali 47 Metri: Uncaged, sequel del buon 47 Metri che stavolta ci presenta una sorta di "The Descent con squali" che promette ansiogeni brividi e una suggestiva e labirintica location sommersa.

La trama segue un gruppo di ragazze che durante una vacanza in un paradiso tropicale decidono di visitare luoghi poco battuti dai turisti che coinvolgono immersioni subacquee in alcune rovine sottomarine, ma questa avventura si popolerà di enormi squali che trasformeranno l'avventura in un claustrofobico incubo.

Nel film debuttano Corinne Foxx e Sistine Stallone, le figlie del premio Oscar Jamie Foxx e della star della saga di "Rocky" Sylvester Stallone. Il resto del cast comprende John Corbett, Nia Long, Sophie Nelisse, Brianne Tju, Davi Santos, Khylin Rhambo e Brec Bassinger.

"47 Metri: Uncaged" si concentra su quattro ragazze adolescenti che decidono di fare immersioni subacquee tra le rovine di una città sommersa. Sfortunatamente per loro si ritrovano velocemente in una brutta situazione mentre la loro escursione si trasforma da divertente a terrificante quando scoprono di non essere soli nelle caverne sommerse. Mentre nuotano più in profondità nel claustrofobico labirinto di caverne, entrano nel territorio occupato dalle più letali specie di squali dell'oceano.

Johannes Roberts, che ha diretto il primo film e gli horror The Strangers: Prey at Night e The Other Side of the Door, torna alla regia di questo sequel. L'originale "47 Metri", uscito nel 2017, si è rivelato un successo con un incasso di 53 milioni di dollari nel mondo da un budget di appena 5 milioni e mezzo.

Fonte: Bloody Disgusting