The Batman: il regista Matt Reeves conferma ufficialmente Colin Farrell come Pinguino

E' ufficiale: Colin Farrell sarà Oswald Cobblepot aka Pinguino nel nuovo film di Batman.

Finalmente è stato ufficializzato il casting di Colin Farrell nei panni di "Pinguino" nel film The Batman di Matt Reeves. Ad ufficializzare il casting di Farrell lo stesso Reeves con un tweet in cui ha pubblicato una GIF dell'attore e la seguente didascalia:

Nuove foto dal set confermano un casting di di primo piano per il "The Batman" di Matt Reeves.

Il tweet di Reeves arriva dopo alcune foto trapelate su Twitter che ritraevano Farrell sui set londinesi di "The Batman" con una postura inequivocabile.

Altri membri del cast di "The Batman" confermati includono Jeffrey Wright (Westworld) nel ruolo del commissario Gordon, John Turturro (Il grande Lebowski) nei panni del boss malavitoso Carmine Falcone, Zoe Kravitz (Mad Max: Fury Road) nel ruolo di Catwoman, Paul Dano (Il petroliere) nel ruolo dell'Enigmista e Andy Serkis (Il Signore degli Anelli) nel ruolo di Alfred Pennyworth.

A proposito del casting di Farrell, l'attore Danny DeVito, prima magistrale incarnazione cinematografica di Oswald Cobblepot aka Pinguino in Batman - Il ritorno di Tim Burton, si è detto molto felice che sia l'amico e collega a raccogliere il testimone o meglio l'ombrello.

Colin è un grande attore...È un mio buon amico. Lo conosco da molti anni e penso che farà un ottimo lavoro come Pinguino. Sarà davvero interessante vederlo nel ruolo.

Le riprese di "The Batman" sono in pieno svolgimento nel Regno Unito con un'uscita nei cinema fissata al 25 giugno 2021.

Wait — is that you, #Oz ? 🦇 pic.twitter.com/xHj9m6OXhf