Star Wars: un fan condivide una inquietante foto di uno Yoda dalla pelle umana

Di Pietro Ferraro giovedì 9 gennaio 2020

Su Twitter condivisa un'immagine di uno Yoda dalla pelle umana e l'effetto non dei più rassicuranti.

Con "L'ascesa di Skywalker" la saga di Star Wars ha concluso un ciclo. con J.J. Abrams che ha permesso ai fan di lunga data di dare l'addio ai personaggi della Trilogia originale e non solo. Uno dei personaggi più amati dei film originali è senza dubbio Yoda, introdotto in "L'impero colpisce ancora" come mentore di Luke Skywalker e poi tornato come Fantasma di Forza in "Gli Ultimi Jedi" per supportare un Luke anziano e in crisi profonda.

Yoda è tornato in una nuova e adorabile forma anche nella serie tv The Mandalorian, ci stiamo riferendo naturalmente al "Bambino" meglio noto tra i fan come "Baby Yoda" protetto dal cacciatore di taglie Din Djarin. Jon Favreau, produttore di "The Mandalorian" ha ribadito che Yoda non ha nulla a che vedere con "Il Bambino" della serie tv, tranne che per la specie cui appartengono entrambi, poiché l'ambientazione della serie tv è post-Ritorno dello Jedi, in cui Yoda è morto e diventato un Fantasma di Forza.

A proposito di Yoda, su Twitter è stata condivisa da un fan un'immagine creata dall'artista italiano Andrea Eusebi che mostra uno Yoda alternativo che al posto della caratteristica pelle verde mostra una pelle rosa che rimanda alla pelle umana, e il risultato bisogna ammettere è piuttosto inquietante.

Rivedremo Yoda nei futuri film di Star Wars? La cosa non è da escludere visto che persistono le voci che una delle prossime trilogie di Star Wars sarà un prequel ambientato nell'era dell'Alta Repubblica, circa 400 anni prima della "Saga Skywalker", se così fosse potremmo vedere personaggi come Darth Bane e un giovane Jedi Yoda.

Yoda with human skin. pic.twitter.com/Rmpz4SYKYc — Olly Smith (@OllyWrites) January 7, 2020

Fonte: ComicBook