Uncaged: trailer del thriller-horror con feroce leone in libertà

Di Pietro Ferraro giovedì 9 gennaio 2020

Un leone feroce terrorizza Amsterdam nel nuovo horror del regista di "Amsterdamned" e "Sint".

Disponibile un trailer di Uncaged, un nuovo thriller-horror che mette Amsterdam al centro del territorio di caccia di un feroce leone in libertà. Il film è diretto dal regista olandese Dick Maas, già regista del cult Amsterdamned e dell'intrigante horror natalizio Sint.

La trama ufficiale:





Lizzy veterinaria di uno zoo viene coinvolta in una raccapricciante avventura mentre si ritrova a condurre la caccia in tutta la città di un mostruoso leone che terrorizza la capitale olandese Amsterdam. Supportata dal famoso esperto in caccia grossa Jack, Lizzy deve lavorare insieme al famoso cacciatore britannico per prevenire ulteriori spargimenti di sangue...la caccia è iniziata.

Il film vede protagonisti Mark Frost (Faust), Sophie van Winden (Happy End), Julian Looman, Abbey Hoes, Kees Boot, Mike Libanon, Mamoun Elyounoussi, Britte Lagcher, Victor Löw, Ko Zandvliet e Roosmarijn van der Hoek.

Per quanto riguarda il feroce protagonista del film, non è stato possibile utilizzare un vero leone per le riprese, dal momento che le riprese con la fauna selvatica sono vietate nell'area della città di Amsterdam (non sarebbe comunque stata una buona opzione, poiché i leoni maschi sono notoriamente pigri e difficili da far muovere). La troupe ha quindi contattato il collega olandese Erik De Boer, la cui compagnia era responsabile della tigre generata al computer vista nel film Vita di Pi. Tuttavia De Boer ha calcolato che una sola scena con un leone completamente generato dal computer sarebbe costata circa un milione di dollari (un terzo dell'intero budget). La troupe si è quindi rivolta ad una compagnia olandese di effetti speciali, che ha realizzato un leone animatronico molto dettagliato, gestito manualmente per le scene ravvicinate. Un leone generato al computer è stato invece utilizzato per alcune scene che mostrano l'animale per intero.

"Uncaged" già uscito in Olanda e Cina debutterà negli Stati Uniti il 17 marzo 2020.

