The Hunt for Vlad the Impaler: nuovo trailer dell'action epico sul vero Dracula

Di Pietro Ferraro giovedì 9 gennaio 2020

La storia dei sette guerrieri inviati a fermare Vlad l'impalatore e il suo regno di terrore e morte.

4Digital Media ha reso disponibili trailer e poster ufficiale dell'action epico The Hunt for Vlad the Impaler (Deliler). Il film è una produzione turca diretta da Osman Kaya da una sceneggiatura scritta da Mustafa Burak Doğu e İbrahim Ethem Arslan.

A metà del 15° secolo, nelle profondità della Turchia durante l'impero ottomano, la terra è lacerata da atrocità orrende e sanguinosi omicidi sono inflitti alla gente terrorizzata dal crudele e assetato di sangue Vlad l'Impalatore. Il sovrano, Baba Sultan, ordina ad un gruppo di sette guerrieri impavidi conosciuti come Deliler, di dare la caccia a Vlad e porre fine alla persecuzione una volta per tutte. I sette eroi si avviarono nel loro lungo viaggio, senza fermarsi davanti a nulla fino a quando non trovano l'inumano Vlad e lo sconfiggono in quella che sarà una battaglia per porre fine a tutte le battaglie...

Il film è interpretato da Erkan Petekkaya nel ruolo di Vlad Tepes, Cem Uçan, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Hakan Yufkacıgil, Gökçe Özyol, Rüzgar Aksoy, Batin Deniz Ucan, Demet Tuncer e Mehmet Ali Karakus.

Valad Tepes (in rumeno Vlad l'impalatore) era il soprannome di Vlad III di Valacchia alias Dracula, soprannominato così per la sua predilezione nell'impalare i nemici. Venerato come eroe popolare in Romania, la sua reputazione di uomo crudele e sanguinario si diffuse in tutta Europa. Vlad III fu fonte d'ispirazione per lo scrittore irlandese Bram Stoker nella creazione del vampiro conte Dracula.

La figura storica di Vlad Tepes è stata raccontata in Vlad, l'impalatore (1979) di Stefan Sileanu, nel Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, nell'horror Vlad con Billy Zane, nella serie tv Dracula con Jonathan Rhys-Meyers e in Dracula Untold con Luke Evans.

Il film debutta negli Stati Uniti il 4 febbraio e nel Regno Unito il 23 marzo.

