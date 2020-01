L'Ululato, Andy Muschietti alla regia del remake - è ufficiale

Di Federico Boni venerdì 10 gennaio 2020

The Howling torna al cinema 40 anni dopo la versione di Joe Dante.

L'ululato, Andy Muschietti vorrebbe girare il remake Dopo IT, Andy Muschietti sogna il rifacimento di un altro classico horror. Un anno fa, durante il Comic Con di San Diego, Andy Muschietti aveva rivelato il suo sogno: rifare L'Ululato, cult movie di Joe Dante del 1981. Ebbene passato un anno lo stesso Muschietti, regista dei due capitoli di IT, ha annunciato che collaborerà con Netflix per un nuovo adattamento di The Howling, romanzo horror del 1977 di Gary Brandner. Un romanzo inedito in Italia che ispirò la pellicola di Dante, con Muschietti intenzionato a riportare in vita proprio gli scritti di Brandner, mantenendo una certa fedeltà rispetto al film del regista di Piranha.

Protagonista della storia Karyn Beatty, giornalista che subisce un attacco traumatico, con conseguente esaurimento nervoso. Per riprendersi, si dirige verso una piccola città tra le montagne, solo per scoprire che gli abitanti non sono proprio quel che sembrano.

Prima de l'Ululato, Muschietti inizierà ufficialmente la produzione di The Flash, adattando Flashpoint. Il film uscirà in sala il 1° luglio 2022. I due capitoli di IT, diretti e prodotti da Andy, hanno incassato rispettivamente 701,796,444 e 472,093,228 dollari in tutto il mondo.

Fonte: Comingsoon.net