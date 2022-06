Stasera in tv: “Io Sono Tempesta” su Rai 2

Cast e personaggi

Marco Giallini: Numa Tempesta

Elio Germano: Bruno

Eleonora Danco: Angela

Jo Sung: Dimitri

Francesco Gheghi: Nicola

Carlo Bigini: Padro Numa

Marcello Fonte: Il Greco

Franco Boccuccia: Boccuccia

Paola Da Grava: Paola

Federica Santoro: Domitilla

Pamela Brown: Ballerina

Luciano Curreli: Ingegnere

Jean Paul Buana: Blake

Stayko Yonkinsky: Slavo

Mimmo Epifani: Mimmo

Simonetta Columbu: Radiosa

Klea Marku: Klea

Sara Deghdak: Mimosa

Trama e recensione

Marco Giallini è Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. E così, il potente Numa dovrà mettersi a disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi. Tra questi c’è Bruno (Elio Germano), un giovane padre che frequenta il centro con il figlio, in seguito ad un tracollo economico. L’incontro sembrerebbe offrire ad entrambi l’occasione per una rinascita all’insegna dei buoni sentimenti e dell’amicizia. Ma c’è il denaro di mezzo e un gruppo di senzatetto che, tra morale e denaro, tenderà a preferire il denaro. Alla fine, come nel miglior cinema di Daniele Luchetti, bisognerà chiedersi: chi sono i buoni, se ci sono?

Curiosità

Daniele Luchetti (Mio Fratello è Figlio Unico, Chiamatemi Francesco – Il Papa della Gente, Lacci) dirige da una sua sceneggiatura scritta con Sandro Petraglia (Mio Fratello è Figlio Unico) e Giulia Calenda (Come un Gatto in Tangenziale) da un soggetto di Luchetti, Petraglia e Calenda.

Il team che ha supportato il regista Daniele Luchetti dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Luca Bigazzi, i montatori Mirco Garrone, Francesco Garrone e Lilio Rosato (montaggio di presa diretta), la costumista Maria Rita Barbera e la scenografa Paola Comencini.

Il film è stato girato a Roma e Castel Del Monte a Campo Imperatore (AQ).

Le musiche originali del film sono di Carlo Crivelli (Il senso della bellezza, L’ora legale, Fai bei sogni, Sangue del mio sangue).

Note di regia

Io sono Tempesta è una farsa sociale, un’opera buffa, una commedia invernale sul potere del denaro. Lontana – ma solo per essere più libera – dai fatti di cronaca e dal dovere di essere verosimile, vuole raccontare, sorridendo e con un tono di fiaba, una fetta di Italia che il nostro cinema affronta sempre col tono serio del cinema del dolore. Ho usato per questo film un linguaggio classico, pensando ai film che mi piace vedere e rivedere quando ho voglia di leggerezza. Lo ho strutturato in atti per evidenziare l’intento di restare dentro un genere solo apparentemente non realistico, e lo ho filmato con cura e attenzione per gli attori, per le loro umanità, cercando di dare una minuscola personalità anche ai ruoli più piccoli.Io sono Tempesta è un piccolo affresco tragicomico. Fondamentali sono state tutte le collaborazioni. Dalla sceneggiatura alla musica, dai costumi alla fotografia, dalla scenografia al montaggio, lo sforzo è stato quello di cercare un tono che sembrasse realistico e che allo stesso tempo non lo fosse fino in fondo.

Il film è popolato da un cast che mescola attori presi dalla strada e talenti all’esordio. C’è Marco Giallini, un attore che a cui ho voluto dare finalmente un film cucito su misura. Non gli ho chiesto di somigliare a qualcuno, ma l’ho visto abitare il personaggio di Numa Tempesta con naturalezza, con la sua presenza imponente, col suo modo sornione e remoto di stare nel mondo, e col suo talento empatico che lo rende attraente e simpatico come solo i migliori truffatori sanno essere. C’è Elio Germano che si candida ad essere presenza fissa nei miei film, anche grazie ad una comunicazione tra noi che definisco quasi medianica. E poi Eleonora Danco, adorata autrice teatrale ed interprete propositiva ed originalissima. Sotto l’aspetto buffo e fiabesco del film, spero di aver lasciato qualche spunto di riflessione sui grandi temi del denaro e dello squilibrio sociale, e un punto di vista non irreale sul nostro paese. Come certi film del passato, dai quali mi sono divertito a rubacchiare più di uno spunto, che lasciavano assieme al sorriso una nota amara.

Tutto è cominciato anni fa, riflettendo con Sandro Petraglia e Giulia Calenda sull’attualità e su alcuni fatti di cronaca politica ben noti. Prendendo spunto da quelli abbiamo voluto realizzare un film che aspirasse al divertimento, al gioco e alla leggerezza e, per farlo, ci siamo dovuti togliere dall’ingombro dell’attualità. Abbiamo comunque esplorato l’esperienza berlusconiana, ci siamo documentati su quello che gli è successo, siamo arrivati molto vicini a farci raccontare da chi era stato intorno a lui in quel periodo. Era materiale interessante ma c’era da parte mia una ritrosia ad occuparmi di lui: per quanto fosse un protagonista della politica e della società era pur sempre una persona che stava scontando una pena, aveva comunque diritto in quella fase ad un po’ di mistero. Il personaggio si è modificato ed ora a mio avviso non ricorda fortunatamente più Berlusconi, ma un modello di imprenditore e uomo d’affari di cui si vedono esempi in molti paesi europei e non solo. Ci siamo accorti che la storia aveva una forte potenzialità ed è rimasta l’idea di portare in scena un personaggio che fosse una sintesi più libera di un capitalista contemporaneo e cialtrone. Insomma, molte cose sono cambiate e spero che questo allarghi la potenziale lettura del film invece di stringerla all’attualità. [Daniele Luchetti]