Golden Tomato Awards 2020: i vincitori della categoria cinema di Rotten Tomatoes

Di Pietro Ferraro venerdì 10 gennaio 2020

Rotten Tomatoes ha annunciato i vincitori della 21esima edizione dei Golden Tomato Awards.

Annunciati i vincitori della 21esima edizione dei Golden Tomato Awards. Grandi successi del 2019 come Parasite, Avengers: Endgame, Toy Story 4 e Rocketman sono tra i premiati dal sito Rotten Tomatoes.

Parasite di Bong Joon-ho guida la classifica dei premi vincendo in 3 categorie (miglior film drammatico, miglior film straniero e miglior film in uscita limitata) seguono a ruota Avengers: Endgame e Toy Story 4 con due categorie conquistate a testa.

Visto che si tratta di un sito che aggrega recensioni e voti del pubblico a seguire trovate la modalità in cui sono stati "calcolati" i vincitori di ogni categoria.

I Golden Tomato Awards sono determinati dal punteggio del tomatometro per film e programmi TV in una categoria e dal punteggio corretto, che utilizza una formula ponderata che tiene conto della variazione del numero di recensioni quando si confrontano i film o le serie tv. Per qualificarsi in una categoria, un film dovrà essere uscito nelle sale americane nel 2019 (al di là di un semplice rilascio in un festival) e avere almeno 40 recensioni, cinque da Top Critics; Le stagioni TV o i film tv dovranno essere presentati in anteprima nel 2019 e avere un minimo di 20 recensioni, cinque dei Top Critics.

A seguire trovate tutti i vincitori dei Golden Tomato Awards 2020 per le categorie cinematografiche.

MIGLIORI FILM

Miglior film > Uscita mondiale – Avengers: Endgame

Miglior film > Uscita limitata – Parasite

Miglior film > Esordio alla regia – Toy Story 4

Miglior Film > Film straniero – Parasite

Miglior Film > Film in lingua spagnola – Pain and Glory

Miglior Film > Australia – The Nightingale

Miglior Film > Regno Unito – They Shall Not Grow Old

Miglior Film Tv – Deadwood: The Movie

FILM PER GENERE

Miglior film Azione/Avventura – John Wick 3

Miglior film d'animazione – Toy Story 4

Miglior commedia – La rivincita delle sfigate (Booksmart)

Miglior film tratto da un Fumetto/Graphic Novel – Avengers: Endgame

Miglior documentario – Apollo 11

Miglior film drammatico – Parasite

Miglior film horror – Noi (Us)

Miglior film per Ragazzi & Famiglie – Il ragazzo che diventerà Re

Miglior film Musical/Musicale – Rocketman

Miglior film romantico – Transit

Miglior film Fantascienza/Fantastico – Ad Astra

Miglior thriller – Cena con delitto - Knives Out

Fonte: The Playlist / Rotten Tomatoes