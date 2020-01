Ares, un Thriller Sci-Fi per Robert Zemeckis

Di Federico Boni sabato 11 gennaio 2020

Tre film in agenda per Robert Zemeckis.

The Witches di Robert Zemeckis, via alle riprese Co-sceneggiato da Guillermo Del Toro, The Witches uscirà il 16 ottobre del 2020. Dopo 3 pesanti flop consecutivi, ovvero The Walk, Allied - Un'ombra nascosta e Benvenuti a Marwen, e in attesa di vedere in sala Witches, Robert Zemeckis prepara il ritorno sul set con Ares, thriller fantascientifico scritto da Geneva Robertson-Dworet, sceneggiatrice di Captain Marvel. Il progetto aveva inizialmente interessato la MGM, con Roland Emmerich in regia, ma la palla è ora passata alla Warner, con il regista tedesco che rimarrà in qualità di produttore esecutivo.

Zemeckis produrrà il tutto insieme a Jack Rapke, partner della ImageMovers, e a Dan Lin e Jonathan Eirich, Kristin Winkler e Aaron Boyd. La storia ruota attorno ad un astronauta la cui capsula spaziale si schianta in un deserto dell'Africa. Mentre cerca di riunirsi alla sua famiglia, viene rivelato che proprio la sua missione spaziale faceva parte di una cospirazione più ampia, e che potrebbe avere con sé un segreto che potrebbe cambiare le sorti del mondo.

Ares è il secondo progetto che Zemeckis sta attualmente sviluppando. Il regista di Forrest Gump dirigerà anche il remake in live-action di Pinocchio per la Disney. Entrambi i progetti saranno sviluppati contemporaneamente ma non è chiaro quale sarà il primo film che il regista porterà in vita. Nell'attesa a ottobre uscirà Witches, sua nuova fatica con Anne Hathaway.

Fonte: HollywoodReporter