Stasera in tv: "Dogman" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 11 gennaio 2020

Rai 3 stasera propone "Dogman", film drammatico del 2018 diretto da Matteo Garrone e interpretato da Marcello Fonte, Edoardo Pesce e Alida Baldari Calabria.

Cast e personaggi

Marcello Fonte: Marcello

Edoardo Pesce: Simone

Alida Baldari Calabria: Alida

Nunzia Schiano: madre di Simone

Adamo Dionisi: Franco

Francesco Acquaroli: Francesco

Gianluca Gobbi: commerciante del quartiere

Aniello Arena: commissario di poli





Trama e recensione

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello (Marcello Fonte) è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l'amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo l'ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall'esito inaspettato.





Note di regia

Dogman è un film che si ispira liberamente ad un fatto di cronaca nera accaduto trent’anni fa, ma che non vuole in alcun modo ricostruire i fatti come si dice che siano avvenuti. Ho iniziato a lavorare alla sceneggiatura dodici anni fa: nel corso del tempo l'ho ripresa in mano tante volte, cercando di adattarla ai miei cambiamenti. Finalmente, un anno fa, l'incontro con il protagonista del film, Marcello Fonte, con la sua umanità, ha chiarito dentro di me come affrontare una materia così cupa e violenta, e il personaggio che volevo raccontare: un uomo che, nel tentativo di riscattarsi dopo una vita di umiliazioni, si illude di aver liberato non solo se stesso, ma anche il proprio quartiere e forse persino il mondo. Che invece rimane sempre uguale, e quasi indifferente. [Matteo Garrone]





Curiosità



Il regista Matteo Garrone torna dietro la macchina da presa dopo il fantastico Il racconto dei racconti - Tale of Tales per questo western urbano ispirato al delitto del Canaro, l'omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci, avvenuto nel 1988 a Roma per mano di Pietro De Negri, detto appunto "er canaro".



Il film ha vinto il premio per la miglior interpretazione maschile (Marcello Fonte) al Festival di Cannes 2018.



Il film ha vinto 3 European Film Awards: Miglior attore (Marcello Fonte), Migliori costumi (Massimo Cantini Parrini) e Miglior trucco a(Dalia Colli, Lorenzo Tamburini e Daniela Tartari).



Il film ha ricevuto 8 Nastri d'argento: Miglior film, regista, produttore, attore protagonista (a Marcello Fonte e Edoardo Pesce), montaggio, scenografia, sonoro in presa diretta e casting director.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Michele Braga (Lo chiamavano Jeeg Robot, Smetto quando voglio - Ad honorem, Benedetta follia, Arrivano i prof).



1. Immersioni - Michele Braga

2. Marcello - Michele Braga

3. Glue - Bicep

4. Campo di calcetto - Michele Braga

5. Ritorno a casa - Michele Braga

6. Italove - Emmanuelle

7. Venite a vedere che ho fatto - Michele Braga

La colonna sonora è disponibile per l'ascolto su Spotify



