Hunter's Moon: trailer del film horror con licantropi interpretato da Thomas Jane

Di Pietro Ferraro sabato 11 gennaio 2020

Thomas Jane è uno sceriffo di una piccola cittadina alle prese con un letale licantropo.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

E' recente la notizia che Andy Muschietti è ufficialmente al timone di un remake del classico anni ottanta L'ululato di Joe Dante, film che insieme a L'uomo lupo del 1941, Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis e Dog Soldiers Neil Marshall rappresenta il meglio del cinema con licantropi di sempre, quindi confidiamo in Muschietti che ha già fatto un ottimo lavoro con IT, ma avremmo preferito un sequel in stile Halloween che cancellasse tutto quello che è venuto dopo il film di Dante, di cui preferiremmo non aver memoria.

A proposito di horror con licantropi, il sito Bloody Disgusting ha pubblicato un trailer di Hunter's Moon, un nuovo horror in uscita negli States che vede protagonista Thomas Jane (Predators, The Mist) nei panni dello sceriffo di una cittadina che se la dovrà vedere con un licantropo che "infesta" un locale frutteto, da cui il titolo precedente del film "The Orchard", che è stato saggiamente cambiato.

La trama ufficiale:

Quando i loro genitori lasciano la città, tre ragazze adolescenti decidono di organizzare una festa nella loro nuova casa di campagna. Ma quando si presenta una banda di pericolosi ragazzi locali con intenzioni sinistre, le ragazze sono costrette non solo a difendersi dal male all'interno della casa, ma anche da un un predatore assetato di sangue invisibile che li caccia uno a uno fuori dall'abitazione.

Il cast del film include anche Jay Mohr, Sean Patrick Flanery, Katrina Bowden, Amanda Wyss e India Ennenga.

"Hunter's Moon" è scritto e diretto da Michael Caissie, che debutta alla regia dopo una gavetta sul piccolo schermo e alcuni crediti da produttore che includono l'horror Hangman - Il gioco dell'impiccato. Il film prodotto da Caissie, Mohr, Christopher Sherman, Leah Sturgis e Clayton Turnage debutterà negli Stati uniti direttamente in VOD / DVD il 24 marzo.