Sanzaru: trailer dell'horror psicologico di Xia Magnus

Di Pietro Ferraro sabato 11 gennaio 2020

Un casa infestata da una presenza intangibile ammorba la vita di una giovane infermiera filippina intenta ad accudire un'anziana donna texana.

Il sito Bloody Disgusting ha pubblicato un trailer di Sanzaru, un suggestivo horror di stampo "domestico" descritto come "un racconto gotico e un viaggio nel cuore di una casa infestata da morte e segreti". Il film è diretto dall'esordiente Xia Magnus all'attivo per lui una manciata di cortometraggi.

In "Sanzaru" Evelyn (Aina Dumlao), una giovane infermiera filippina, vive in una tenuta isolata mentre si prende cura di Dena, la vecchia matriarca di una famiglia del Texas. Mentre Dena scivola più in profondità nella demenza, Evelyn inizia a percepire qualcosa di inquietante in agguato dietro le pareti. La casa è un tramite per forze sovrannaturali? O è tutto frutto della sua immaginazione? Mentre la paranoia di Evelyn la spinge a scoprire il terribile passato del suo datore di lavoro, potrebbe non essere pronta per il caos che la sua curiosità scatenerà.

L'attrice filippina Aina Dumlao che interpreta l'infermiera Evelyn ha recitato nel film tv Il passato bussa alla porta e interpretato il personaggio ricorrente di Andie Lee nella serie tv MacGyver. Il resto del cast include Justin Arnold (La legge dei narcos), Jayne Taini (Ray Donovan), Jon Viktor Corpuz (Manifest) Tomorrow Shea (Geostorm) e Matthew Albrecht (The Artist).

Il trailer è piuttosto suggestivo e non sappiamo quanto volontariamente, ma è montato e presentato in modo da rievocare le atmosfere disturbanti dell'acclamato Hereditary di cui ripropone una cadenzata discesa in un intangibile follia di stampo paranoide, amplificata da una location davvero azzeccata. Senza dubbio siamo di fronte ad un titolo da tenere d'occhio.