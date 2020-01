Golden Globe 2021, condurranno Tina Fey e Amy Poehler (di nuovo)

Di Federico Boni sabato 11 gennaio 2020

Tina Fey e Amy Poehler condurranno per la quarta volta la cerimonia di premiazione.

Golden Globe 2020, Netflix e Scorsese grandi sconfitti - Joker nella Storia Vincitori e vinti ai Golden Globe 2020. A pochi giorni dalla cerimonia di premiazione della 72esima edizione, condotta da Ricky Gervais, i Golden Globe hanno svelato con largo anticipo i conduttori della 73esima edizione, che si terrà tra un anno esatto. Tina Fey e Amy Poehler, già conduttrici nel 2013, 2014 e 2015. Non è stata ancora ufficializzata una data, per la cerimonia del 2021, ma Tina e Amy torneranno sul palco dell'evento dell'Hollywood Foreign Press Association.

Prima dell'ufficialità social dei Golden Globe, era stato l'Hollywood Reporter a spifferare l'avvenuto accordo. Tina e Amy arriveranno così a quota 4 conduzioni, avvicinandosi alle 5 di Ricky Gervais, recordman in tal senso. Negli ultimi 11 anni, solo Jimmy Fallon (2017), Seth Meyers (2018) e la coppia Andy Samberg/Sandra Oh, nel 2019, hanno 'osato' spezzare l'egemomia di Gervais, della Fey e della Poehler.

Solo pochi giorni fa l'Academy, prendendo tutt'altra strada dopo i buoni ascolti del 2019, ha annunciato che per il secondo anno consecutivo non ci saranno conduttori fissi. A trionfare ai Golden Globe 2019 sono stati 1917 di Sam Mendes e C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, con Netflix e The Irishman grandi sconfitti.