Morbius: trapelata online una nuova immagine di Jared Leto

Di Pietro Ferraro domenica 12 gennaio 2020

Il film di "Morbius il vampiro vivente" con Jared Leto arriva nei cinema il 31 luglio 2020.

Lunedì dovrebbe arrivare un primo trailer di Morbius, il film con Jared Leto nei panni del "vampiro vivente" dei fumetti Marvel e antagonista di Spider-Man. Nel frattempo è trapelata online un'immagine di quello che dovrebbe essere il look da vampiro di Leto che è stato accolto molto bene dai fan.

Sony dalla fine della produzione non ha rilasciato dettagli sulla trama, ma solo un video ufficiale di Leto sul set, ma è chiaro che la direzione presa dal personaggio sarà quella di antieroe. come l'Eddie Brock di Tom Hardy in Venom. Alla regia del film di "Morbius" c'è Daniel Espinosa, che in precedenza ha diretto l'action-thriller Safe House e il thriller fantascientifico Life - Non oltrepassare il limite. Anche Matt Smith (Doctor Who), Jared Harris (The Crown), Tyrese Gibson (Fast & Furious) e Adria Arjona (Pacific Rim - La Rivolta) sono nel cast. Per quanto riguarda i ruoli: Gibson è stato scritturato come un agente dell'FBI a caccia di Morbius, Harris sarà il mentore di Morbius Smith interprteta l'antagonista principale e Arjona è il principale "interesse amoroso" di Morbius (non è chiaro se interpreti la Martine dei fumetti originali).

Morbius, definito "Il Vampiro Vivente", è stato introdotto nelle pagine di Marvel Comics nell'albo "The Amazing Spider-Man #101". Lo scrittore Roy Thomas e l'artista Gil Kane hanno creato il personaggio che non è un vampiro nel senso tradizionale. Il Dr. Michael Morbius in realtà è un vampiro nato in laboratorio dopo una serie di esperimenti che ha eseguito su se stesso per curare una rara malattia del sangue. Morbius ha sviluppato le zanne e il bisogno di sangue per sopravvivere, ma quando morde le sue vittime non si trasformano in vampiri.

"Morbius" arriva dopo il successo dello spin-off "Venom" che ha sbancato a sorpresa il box-office con 855 milioni di dollari incassati nel mondo e generato un sequel attualmente in corso di riprese. Sony sta inoltre sviluppando spin-off incentrati su altri personaggi come Kraven il cacciatore, Nightwatch, Black Cat e Silver Sable. Il film di "Morbius" arriverà nei cinema il 31 luglio 2020.

Primera Imagen de Jared Leto como #Morbius UwU ya quiero ver el trailer sjsjsj pic.twitter.com/43Cdlcz61T — Ultimate Spider-Boy (@Ultimat22449881) January 11, 2020

Morbius looks great & now I'm even more hyped then before 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BxrEaGRPgw — Alkhan1 (@Alkhan111) January 11, 2020

Fonte: ScreenRant