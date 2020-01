Uscite al Cinema: i film da non perdere a Febbraio 2020

Di Pietro Ferraro giovedì 16 gennaio 2020

Scopriamo insieme i film da vedere a Febbraio 2020.

Eccoci pronti per la consueta carrellata sulle uscite di punta del mese, stavolta scopriamo cosa ci riserva febbraio che vedrà il ritorno di Harley Quinn nello spin-off Birds of Prey, l'uscita dell'atteso musical Cats in un remake a base di CGI e per gli amanti dell'azione e dell'horror arrivano il sequel Bad Boys 3 e il reboot The Grudge.

Vi lasciamo scoprire gli altri titoli a seguire, corredati da appositi link ai trailer ufficiali, e vi ricordiamo che la lista è in aggiornamento.





6 Febbraio

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Dopo il successo riscosso da Margot Robbie in Suicide Squad, la folle e sensuale Harley Quinn torna nel suo primo film in solitaria che la vede affiancata da Cacciatrice e Black Canary contro il malvagio Roman Sionis di Ewan McGregor.

Il ladro di giorni

Riccardo Scamarcio è un padre ed ex detenuto che cercha di recuperare il tempo perduto con il figlio undicenne portandolo in un viaggio verso il sud.

Lontano Lontano

Per cambiare vita non si è mai troppo vecchi. Attilio, Giorgetto e il Professore, tre romani sulla settantina, un bel giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all’estero. Dal regista di Gianni e le donne e Buoni a nulla.





13 Febbraio

Sonic - Il Film

Il riccio blu protagonista dell'acclamato videogioco SEGA approda sul grande schermo in un mix di animazione e CGI, con un "cattivo" d'eccezione, Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik.

Fantasy Island

La serie tv Fantasilandia approda sul grande schermo e negli anni 2000 in una intrigante rivisitazione horror prodotta da Blumhouse e diretta dallo Jeff Wadlow di Kick-Ass 2 e Obbligo o verità.

Gli anni più belli

Il regista Gabriele Muccino racconta l'amicizia di Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria) raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi. Il film è musicato dal maestro Nicola Piovani (La vita e bella) e include il brano inedito "Gli anni più belli" di Claudio Baglioni.





20 Febbraio

Bad Boys For Life

I poliziotti Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) di nuovo insieme per un ultimo caso che li vedrà braccati da un boss della mafia rumena in cerca di vendetta per la morte di suo fratello.

Cats

Il celeberrimo e pluripremiato musical Cats torna per la seconda volta sul grande schermo in una versione hi-tech che utilizza live-action e CGI di ultima generazione. Alla regia il premio Oscar Tom Hooper (Il discorso del re, Les Misérables). Andrew Lloyd Webber autore del musical originale e il Premio Oscar Steven Spielberg sono i produttori esecutivi.

Cattive Acque

Dai produttori di Green Book e Il Caso Spotlight e tratto da una storia vera, il film vede Mark Ruffalo nei panni di un avvocato ambientalista protagonista di una estenuante battaglia legale durata ben 19 anni contro un colosso chimico che ha contaminato le acque e causato danni a 70mila cittadini dell'Ohio e della Virginia.

Era Mio Figlio

Il film è una storia vera che racconta di un’indagine sotto copertura in cui un giovane investigatore del Pentagono lotta contro la macchina politica di Washington per convincere il Congresso ad assegnare la Medaglia d’Onore a un coraggioso medico dell’Air Force che salvò la vita a più di 60 Marines durante la Guerra in Vietnam. Il cast include Sebastian Stan, Christopher Plummer, William Hurt, Ed Harris, Samuel L. Jackson e Peter Fonda.

Il richiamo della foresta

Nuovo adattamento live-action dell'amato romanzo di Jack London che vede protagonista Harrison Ford affiancato da un cane realizzato interamente in CGI.

27 Febbraio

The Grudge

Dal produttore Sam Raimi, il reboot di un classico horror, il “Ju-On: The Grudge” di Takashi Shimizu. Questo reboot manterrà la sua premessa principale - una casa apparentemente infestata dall'energia malevola di una madre che ha ucciso la sua famiglia e che provoca il caos nei suoi abitanti viventi - dal Giappone agli Stati Uniti.

Lupin III - The First

Lupin III ritorna in formato CGI per una colossale rapina in giro per il mondo pianificata per rubare il misterioso Diario di Bresson.

Si vive una volta sola

Torna Carlo Verdone regista e protagonista per raccontare uno sconclusionato e goliardico viaggio "on the road" verso i mari del Sud d’Italia di un team di eccellenti professionisti della medicina e implacabili maestri della beffa.