Box Office Italia, 41 milioni di euro per Tolo Tolo - ottimo esordio per Hammamet

Di Federico_40 lunedì 13 gennaio 2020

Bene anche Piccole Donne, esordiente in terza posizione.

Box Office Usa, 1917 di Sam Mendes batte Star Wars IX Sam Mendes vola al box office dopo il trionfo ai Golden Globe. Un weekend da sogno per il cinema tricolore. Tolo Tolo di Checco Zalone prosegue infatti la sua straordinaria corsa al box office nazionale, con altri 5.251.936 euro incassati e un totale di 41.157.331 euro, con 5.874.902 spettatori paganti. Quo Vado?, a questo punto della sua programmazione, aveva già raggiunto i 52 milioni di euro. Come previsto Tolo Tolo si sta comportando peggio, ma i numeri del comico sono mostruosi. Tolo Tolo è già diventato il sesto maggior incasso di sempre. I 43.474.047 euro di Che Bella Giornata sono dietro l'angolo, così come sembrano alla portata i 51.936.318 euro di Sole a Catinelle.

Ma dietro Zalone è ancora il cinema italiano, a risplendere. Hammamet di Gianni Amelio, uscito in 462 copie, ha infatti esordito con 2.244.772 euro in 4 giorni, e 335.276 ticket staccati. Sua la miglior media per sala della Top10, pari a 4.859 euro. In un weekend Amelio ha già eguagliato quanto incassato da La Tenerezza, sua ultima fatica, a fine corsa. Buon debutto anche per Piccole Donne, terzo con 1.597.773 euro, con Jumanji 3 arrivato ai 11.373.858 euro totali, seguito dai quasi 2 milioni di 18 regali, vera sorpresa di questo inizio 2020. A quota 14.542.447 euro troviamo Pinocchio, con La Dea Fortuna arrivato ai 7.444.222 euro. Debutto da 443.086 euro in 4 giorni per City of Crime, seguito dai 285.442 euro di Sulle ali dell'Avventura e dai quasi 900.000 euro di Sorry We Missed You di Ken Loach.

Fine settimana ricco anche quello in arrivo grazie alle uscite di JoJo Rabbit, Richard Jewell, The Lodge e Me contro Te Il Film.