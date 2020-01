The Eternals: nuove foto dal set con Kit Harington e Gemma Chan

Di Pietro Ferraro lunedì 13 gennaio 2020

Il film Marvel degli "Eterni" arriva nei cinema il 6 novembre 2020. con un cast stellare guidato da Angelina Jolie.

Riprese in corso nel Regno Unito per il film The Eternals con nuove foto dal set trapelata online che ci mostrano nuovi scatti "dietro le quinte" dell'attesissimo film dei Marvel Studios. Le nuove immagini ritraggono il Dane Whitman / Black Knight di Kit Harington al fianco della Sersi di Gemma Chan.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige in un'intervista rilasciata durante il Comic-Con Experience 2019 (via Comingsoon.net) alcuni dettagli sulla trama del film e sull'ambientazione.

The Eternals è un'epopea che abbraccia 7000 anni di storia umana, ha connotazioni cosmiche e cambia tutto ciò che sappiamo sull'UCM. È ambizioso e porta...dai giorni nostri in Mesopotamia a tutti i tipi di luoghi e periodi di tempo e sembra davvero qualcosa che non abbiamo mai fatto prima. Vedremo i Celestiali nel loro pieno, vero, enorme potere negli Eterni. Si, i Devianti sono nel film. I Devianti nella mitologia dei fumetti erano...piani estremamente importanti dei Celestiali...e vedremo Devianti che sembrano diversi da qualsiasi cosa abbiamo visto nei fumetti. Questa è una nuova forma di Devianti che vedremo nel film.

Il cast del film è completato dal premio Oscar Angelina Jolie (Thena), Richard Maddeno (Ikaris) noto per il ruolo di Robb Stark nella serie tv Il Trono di Spade, Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh) e Barry Keoghan (Druig).

Chloe Zhao dirige "The Eternals" da una sceneggiatura di Matthew K. Firpo e Ryan Firpo. Il film arriverà nei cinema il 6 novembre 2020.







Gemma Chan suspended in mid-air while filming The Eternals in London https://t.co/mVTsLTujvg

— Evening Standard (@EveningStandard) January 10, 2020



bts pics from #Marvels #Eternals

Kit Harington as Dane Whitman / Black Knight & Gemma Chan as Sersi pic.twitter.com/XfczIBCZLZ — 🅴🆃🅴🆁🅽🅰🅻🆂 & EᗰIᒪIᗩ ᑕᒪᗩᖇKE (@purple_dwagon) January 11, 2020



#Eternals bts

Gemma Chan’s Sersi hoisted up 15 feet into the air while wind machines blew leaves around herpic.twitter.com/UA38EGwV1N — 🅴🆃🅴🆁🅽🅰🅻🆂 & EᗰIᒪIᗩ ᑕᒪᗩᖇKE (@purple_dwagon) January 10, 2020



Another shots of Kit Harington (Dane Whitman/Black Knight) and Gemma Chan (Sersi) in Eternals.

"Most likely having fun and emotion with each other."#Eternals pic.twitter.com/IJZphPU8Sl — Khalid Waleed (ハリド)🇯🇵 (칼리드)🇰🇷 (@K167909) January 11, 2020

