Star Wars 9: una nuova grafica aggiorna la timeline della Saga Skywalker

Dopo gli eventi de "L'ascesa di Skywalker" una nuova grafica ci mostra un aggiornamento della timeline della saga di Star Wars.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams ha concluso la Saga Skywalker, iniziata più di 40 anni fa con Una nuova speranza e concluso la nuova trilogia sequel a cui si aggiungono due spin-off e la serie tv The Mandalorian.

Ora i fan di Star Wars hanno una nuova intrigante grafica creata e condivisa via Twitter da Star Wars Direct che è stata impostata includendo l'evento Starkiller e utilizzando come punto di riferimento temporale l'evento Starkiller (BSI ovvero "Prima della vicenda Starkiller" e ASI ovvero "dopo la vicenda Starkiller) invece del precedente punto di riferimento temporale, la Battaglia di Yavin (BBY ovvero "Prima della battaglia di Yavin" e ABY ovvero "Dopo la battaglia di Yavin"). La Battaglia di Yavin è la battaglia principale che ha portato alla distruzione della prima Morte Nera mentre la vicenda Starkiller è un riferimento al film "Il risveglio della Forza" e alla distruzione della Base Starkiller, il pianeta ricco di cristalli kyber chiamato Ilum convertito in un'arma costruita dal Primo Ordine. Significativamente più grande della prima o della seconda Morte Nera e, a differenza di una di quelle stazioni spaziali proibitive in termini di costi, questa superarma taglia i costi terraformando un pianeta esistente. La base attinge la sua potenza di fuoco grezza direttamente da una stella attraverso l'estrazione di una fonte di energia oscura chiamata "Quintessenza" e trasformandola in un altro tipo di energia oscura chiamata "Energia Fantasma". Nell'Episodio VII l'arma viene utilizzata per distruggere contemporaneamente cinque pianeti della Nuova Repubblica all'interno dello stesso sistema stellare. Il nome Starkiller Base rende omaggio alle prime bozze del film originale di Star Wars in cui il cognome di Luke Skywalker era appunto Strakiller. Ricordiamo che anche la nuova sequenza temporale è rigorosamente basata su serie animate incluse nel canone ufficiale e su tutti i lungometraggi cinematografici (trilogia originale, trilogia prequel, trilogia sequel e spin-off).

TIMELINE AGGIORNATA

TIMELINE PRECEDENTE

