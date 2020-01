Zombi Child: trailer del dramma sovrannaturale di Bertrand Bonello

Di Pietro Ferraro lunedì 13 gennaio 2020

Vudù e zombie nel nuovo film del regista di "Nocturama" e "Saint Laurent".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile online un trailer sottotitolato in inglese del film francese Zombi Child, un dramma sovrannaturale diretto del regista Bertrand Bonello (Nocturama, Saint Laurent) transitato al Festival di Cannes nella selezione Quinzaine des Réalisateurs.

La trama ufficiale:





Haiti, 1962. Un uomo (Mackenson Bijou) viene riportato indietro dalla morte solo per essere mandato nell'inferno dei vivi, i campi di canna da zucchero. A Parigi, 55 anni dopo, in un prestigioso collegio femminile, Melissa (Wislanda Louimat), una giovane adolescente haitiana, confessa un vecchio segreto di famiglia ad un gruppo di nuove amiche - non immaginando mai che questa bizzarra storia possa convincere una compagna di classe dal cuore spezzato (Louise Labèque) a fare l'impensabile.

Il cast del film include anche Katiana Milfort, Adilé David, Ninon François, Mathilde Riu, Patrick Boucheron, Nehémy Pierre-Dahomey, Ginite Popote, Sayyid El Alami e Saadia Bentaieb.

Bonello riporta il genere zombie alle sue origini ispirandosi al racconto del contadino haitiano Clairvius Narcisse, presunta vittima del rito vudù della zombificazione, narrato dal libro "Il serpente e l'arcobaleno" di Wade Davis, opera che ha ispirato anche l'omonimo horror del 1988 diretto da Wes Craven.

Il vudù e la zombificazione sono elementi esplorati anche in Ho camminato con uno zombi (1943), La lunga notte dell'orrore (1966) e con qualche variazione sul team in Angel Heart - Ascensore per l'inferno (1987).

Fonte: ComingSoon.net