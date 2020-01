The Batman: Glasgow in Scozia sarà la nuova Gotham City

Di Pietro Ferraro martedì 14 gennaio 2020

Le riprese di "The Batman" si spostano da Londra a Glasgow in Scozia.

Il tabloid scozzese Daily Record riporta che il film The Batman di Matt Reeves, dopo il via alle riprese in quel di Londra, utilizzerà Glasgow, in Scozia, per rappresentare la nuova Gotham City. La città è stata utilizzata per diverse produzioni cinematografiche vedi Cloud Atlas, World War Z e Under the Skin alle più recenti recenti come Hobbs & Shaw, Outlaw King e 1917, quest'ultimo recentemente candidato a 10 Premi Oscar.

Al fianco di Robert Pattinson (The Lighthouse) nuovo Batman è stato reclutato un cast di alto profilo che include Zoe Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Pinguino), Jeffrey Wright (commissario Gordon) e Paul Dano (Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone) e Andy Serkis (Alfred Pennyworth), con l'aggiunta di Jayme Lawson e Peter Sarsgaard in ruoli ancora da confermare.

Per quanto riguarda il ruolo di Sarsgaard non è stato ancora annunciato ufficialmente l'attore parlando con il sito Collider ha paragonato l'atmosfera sul set alla rock band dei Pixies.

Il cast è fantastico. A me sembra diverso dagli altri film di Batman, solo con il cast. C'è qualcosa che ha un vantaggio, è giovane. Per me, solo la mia percezione, mi ricorda quando ero al college, e sono andato a vedere i Pixies suonare, guardarmi intorno e sentire l'atmosfera di un concerto dei Pixies. È quello che mi è sembrato, una canzone come "I Bleed". Che ha l'energia e quel genere di cose, e non è così specificamente indirizzato ad un pubblico molto giovane o un pubblico molto vecchio, ma ha quel potere di caos in esso.

Il Batman di Reeves pare riporterà Bruce Wayne alle sue origini di "detective" alle prese con una variegata galleria di criminali. Reeves dirige, ha scritto la sceneggiatura con Mattson Tomlin ed è anche anche produttore al fianco di Dylan Clark. "The Batman" debutta nelle sale il 25 giugno 2021.

Fonte: Collider