Saw 9: Chris Rock parla del nuovo film

Di Pietro Ferraro martedì 14 gennaio 2020

L'attore Chris Rock parla del reboot di "Saw" che lo vedrà protagonista al fianco di Samuel L. Jackson.

La saga di Saw dopo il suo "innovativo" film originale è entrata nel corso degli anni in una sorta di "loop" creativo che affligge spesso il genere horror, e dopo aver apparentemente concluso i giochi nel 2010 con il deludente Saw 3D - Il capitolo finale, il franchise è risorto a "vecchia" vita nel 2017 con l'altrettanto deludente Saw Legacy (Jigsaw) dei fratelli Spierig.

Dopo un ottavo e decisamente superfluo film ecco arrivare l'annuncio di un nono film, un reboot fortemente voluto da Chris Rock che ha scritto la storia e ne sarà il protagonista al fianco di Samuel L. Jackson e Max Minghella. Il film è diretto da Darren Lynn Bousman già al timone di Saw II, III e IV.

Certamente il coinvolgimento di Rock nel film ha attirato la curiosità di molti e quando il sito Collider ha chiesto all'attore sul suo coinvolgimento nel progetto, Rock ha parlato di una casualità.

Ero al matrimonio di un amico e mi hanno fatto conoscere il capo di Lionsgate. Ho pensato "Lionsgate? Oh, quelli di Saw". Poi mi hanno chiamato. Insomma stavo solo prendendo un po' in giro il tipo di Lionsgate su Saw.

Rock che nasce come comico pensa che infondere un po' di humour alla saga di Saw potrebbe dare una svolta al franchise.

Ci sono così tanti film che ho visto e che alla fine tre battute avrebbero reso migliori. Sai cosa intendo? Molte volte puoi fare commedia in cose, se è motivata, senza cambiare il film di per sé. Proprio come quella storia che Beverly Hills Cop è stato scritto per Sylvester Stallone. Eddie Murphy è stato ingaggiato all'ultimo minuto e hanno fatto lo stesso film, ma solo con qualche piccola modifica. Quindi Saw è davvero spaventoso e davvero sanguinoso. È un film di Saw. Ma ogni tanto prendi una piccola boccata d'aria. Sarà bello.

Rock ha aggiunto di aver scelto di fare un horror perché non ne aveva mai fatto uno e la novità lo intrigava. Al momento la trama è top-secret, ma quello che si spera è che l'apporto di Rock dia finalmente una svolta ad un franchise ormai da tempo i debito di ossigeno. Attualmente Rock è impegnato con la serie tv Fargo mentre e i suoi ultimi lavori per il grande schermo sono state le commedie Inganni Online e Matrimonio a Long Island uscite entrambe nel 2018. "Saw 9" debutterà nelle sale il 15 maggio.

