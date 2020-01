Guardiani della Galassia: la colonna sonora è uno degli album in vinile più venduti del decennio

Di Pietro Ferraro martedì 14 gennaio 2020

La colonna sonora di "Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1" è nella top 10 degli album in vinile più venduti del decennio.

Che la colonna sonora dell'originale Guardiani della Galassia fosse pazzesca non è una novità, che abbia venduto molto è cosa nota, ma ora scopriamo dal regista James Gunn che è anche una delle 10 colonne sonore in vinile più vendute del decennio.

Il debutto sul grande schermo dei Guardiani della Galassia non ha solo fornito una svolta "cosmica" all'Universo Cinematografico Marvel, ma ha anche aggiunto un po' di pepe al franchise diventando anche fonte d'ispirazione per lo "stiloso" terzo film di Thor.

La colonna sonora "Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1" ha raggiunto il numero uno nella classifica "US Billboard 200", diventando il primo album di una colonna sonora della storia costituito interamente da brani pubblicati in precedenza in vetta alla classifica. L'album ha occupato anche la vetta della classifica "Billboard Top Soundtracks" per 11 settimane consecutive e per 16 settimane in totale.

L'album ad aprile 2017 aveva venduto oltre 1,75 milioni di copie solo negli Stati Uniti diventando disco di platino. L'album è stato il secondo album di una colonna sonora più venduto degli Stati Uniti nel 2014, dietro la colonna sonora di Frozen.

Il mixtape di Peter Quill / Star-Lord (Chris Pratt) include brani classici degli anni '60 e '70 come "Spirit in the Sky", "Come and Get Your Love" e "Hooked on a Feeling", quest'ultima hit diventata un vero tormentone e ormai indissolubilmente legata al film di Gunn, nonostante il brano sia parte anche della colonna sonora del film Le iene di Quentin Tarantino.

