Morbius: perché l'Avvoltoio di Michael Keaton è nel trailer?

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 gennaio 2020

La comparsa di Michael Keaton nel finale del trailer di "Morbius" annuncia l'arrivo dei Sinistri Sei?

Il primo trailer di Morbius con Jared Leto nei panni del vampiro vivente ha incluso una sorpresa: l'apparizione negli ultimi secondi di Adrian Toomes / Avvoltoio di Michael Keaton antagonista principale di Spider-Man: Homecoming.

Il ritorno di Toomes, che avevamo lasciato in prigione in una scena dei titoli di coda di "Homecoming", ha creato una connessione tra l'Universo Cinematografico Marvel, vedi i graffiti con Spider-Man additato come "ASSASSINO / MURDERER" in riferimento al finale di "Far From Home", anche se il costume di Spider-Man visto nel trailer di Morbius sembra ammiccare al videogioco per PS4. Se una connessione con l'UCM è palese, in realtà la vera intenzione di Sony era consolidare il loro universo condiviso fatto di antagonisti e antieroi Marvel che ruotano tutti intorno allo Spider-Man di Tom Holland.

Quindi è improbabile che vedremo Venom e Morbius nell'UCM già affollato, ma questo permetterà allo Spider-Man di Tom Holland di transitare tra i due universi avendo dei punti di riferimento che sono tipici del formato crossover, e in una modalità narrativa "collaterale" simile a quella di Agents of SHIELD, serie tv che alla fine pur restando all'interno della continuity dell'UCM ha potuto percorrere una strada propria rispetto ai film.

Come accennato l'ultima volta che abbiamo visto Avvoltoio era tra le mura di una prigione mentre decide di mantenere segreta l'identità di Spider-Man quando viene affrontato da Mac Gargan aka Scorpion. Quando Toomes appare di nuovo nella scena finale del trailer di Morbius indossa ancora la sua divisa da detenuto (sarà evaso?) e chiede a Morbius: "Sei stanco di stare dalla parte dei buoni?". Questa scena palesa un'alleanza tra Toomes e Morbius che potrebbe coinvolgere anche i Sinistri Sei, un team di villain di cui Sony detiene i diritti e che lo studio sta cercando di lanciare da diverso tempo. Ricordiamo che la formazione originale dei Sinistri Sei eni fumetti includeva Avvoltoio, Doctor Octopus, Electro, Mysterio, Uomo Sabbia e Kraven il Cacciatore che pare avrà un suo spin-off a cui soni sta lavorando. Le successive formazioni del team di supercriminali includono anche Venom e Scorpion che si sono uniti ai Sinistri Sei in un secondo momento.

Fonte: IGN