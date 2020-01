Eternals: la sinossi ufficiale pone il film dopo gli eventi di "Avengers: Endgame"

Eterni e Devianti di scontreranno nel nuovo film della Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel nei cinema a novembre 2020.

Archiviata la Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel, che ha visto la sconfitta di Thanos, la morte di Tony Stark e Vedova Nera, il ritiro di Captain America e l'avventura europea di Peter Parker, che ha portato alla rivelazione pubblica dell'identità di Spider-Man e ad un accusa di omicidio. Tanta roba che ha concluso un'epoca e preparato il pubblico ad una nuova fase dell'UCM che introdurrà nuovi eroi, vedi il "Maestro del Kung-Fu" Shang-Chi, la Thor di Natalie Portman ed il team degli Eterni, e l'arrivo di vecchie conoscenze come gli X-Men e i Fantastici Quattro.

A proposito del debutto degli Eterni, capitanati dalla Thena di Angelina Jolie, Disney ha fornito una sinossi ufficiale completa del film Eternals in cui i Devianti, controparti malvagie degli Eterni nei fumetti, sono confermati come antagonisti principali anche nel film.

"The Eternals" di Marvel Studios presenta un nuovo entusiasmante team di supereroi nell'Universo Cinematografico Marvel, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. A seguito degli eventi di "Avengers: Endgame", una tragedia inaspettata li costringe ad uscire dall'ombra per riunirsi contro il nemico più antico dell'umanità, I Devianti. L'eccezionale cast assemblato per il film comprende Richard Madden nei panni dell'onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni dell'amorevole ed empatica Sersi, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo dai poteri cosmici, Lauren Ridloff nei panni della super veloce Makkari, Brian Tyree Henry nei panni del geniale inventore Phastos, Salma Hayek nei panni della saggia e spirituale leader Ajak, Lia McHugh nei panni della eternamente giovane ma anima antica Sprite, Don Lee nei panni del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del freddo e solitario Druig e Angelina Jolie nei panni dell'impetuosa guerriera Thena. Kit Harington è stato scelto per il ruolo di Dane Whitman. Diretto da Chloé Zhao, che ha diretto l'acclamato film del Sundance "The Rider" e prodotto da Kevin Feige, "The Eternals" debutta nei cinema degli Stati Uniti il 6 novembre 2020.