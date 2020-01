Il ladro di giorni: nuovo trailer del film con Riccardo Scamarcio

Dopo la tappa in concorso alla Festa del Cinema di Roma, il 6 febbraio 2020 arriva nei cinema "Il ladro di giorni" di Guido Lombardi.

La trama ufficiale:

Il cast è completato da Massimo Popolizio, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Carlo Cerciello e Rosa Diletta Rossi, Katia Fellin, Christoph Hülsen, Giuseppe Cristiano, Leandra Concetta Fili, Mily Culturera Di Montesano e Michele Capuano.

Ogni regista ha una storia nel cassetto che sogna di realizzare perché più di altre racconta la sua idea di cinema. La prima idea de Il ladro di giorni risale ormai a dieci anni fa e sono contento che stia diventando un film adesso, e non prima. Perché é una storia complessa, che usa il genere per raccontare uno dei rapporti più cruciali nella crescita di un bambino, quello con il proprio padre. Per il piccolo Salvo, Vincenzo è uno sconosciuto. E come Vincenzo ricostruisce il proprio passato alla ricerca dell’uomo che lo ha incastrato sette anni prima mandandolo in prigione, così Salvo scopre chi è e chi è stato veramente l’uomo che lo prendeva in braccio da piccolo chiedendogli un bacio. E quando saranno di nuovo padre e figlio l’uno per l’altro, torneranno di nuovo a decidere del proprio destino.

Guido Lombardi