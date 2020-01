Halloween 3: nuovo set di action figures NECA con le maschere della Silver Shamrock

Di Pietro Ferraro giovedì 16 gennaio 2020

Le famigerate maschere di Silver Shamrock dal film "Halloween III" in un nuovo set di action figures targate NECA.

Sembra un controsenso, ma uno dei film più popolari della saga di Halloween non include l'icona horror Michael Myers. Naturalmente ci stiamo riferendo al sequel Halloween III - Il signore della notte del 1982, unico episodio senza Michael diventato famoso per le maschere di Halloween della Silver Shamrock e l'ipnotico e cantilenante spot televisivo creato per "innescare" letteralmente le letali maschere, che ritraggono una zucca / lanterna di Halloween, una strega e uno scheletro.

NECA ha recentemente annunciato un nuovo set di action figures che propone tre ragazzini impegnati nel tradizionale "dolcetto o scherzetto" che indossano costumi di Hlaloween corrredati dalle famigerate maschere Silver Shamrock. Ma non finisce qui poiché sono gli accessori che faranno la gioia dei collezionisti, oltre a buste dove accumulare dolcetti e caramelle, le figures sono accompagnate da un televisore che propone l'immagine della zucca di Halloween dello spot con effetto lenticolare, e tre versioni alternative delle tre maschere che le mostrano dopo che lo spot tv le ha "innescate" con conseguenze raccapriccianti.

Il recente sequel / reboot "Halloween" di David Gordon Green pur cancellando l'intera saga e ripartendo dall'originale di John Carpenter ha comunque incluso diverse citazioni e riferimenti ai vari sequel, tra cui "Halloween III" che viene appunto citato con una scena che vede tre ragazzini indossare le tre maschere Silver Shamrock.

Il nuovo "Halloween" di Blumhouse è stato un grande successo di pubblico e critica, anche se per il sottoscritto si è rivelato una mezza delusione e un film un tantino sopravvalutato, palesemente realizzato per un pubblico trasversale in gran parte "nuovo" e non avvezzo al genere, ma questa formula è stata sicuramente vincente visti i 316 milioni d'incasso da un budget di 10 milioni e i due sequel annunciati: Halloween Kills in arrivo il 16 ottobre di quest'anno e Halloween Ends nei cinema il 15 ottobre 2021.

Le figures alte 15 centimetri sono disponibili in preordine a questo LINK.

Fonte: Bloody Disgusting