Lamberto Bava produttore di un horror diretto dalla Geretta Geretta di "Demoni"

Di Pietro Ferraro giovedì 16 gennaio 2020

Attrice e regista di "Demoni" ancora insieme per un nuovo horror.

Il sito Bloody Disgusting riferisce che Lamberto Bava, figlio del maestro Mario Bava e regista di Dèmoni e Dèmoni 2, produrrà un nuovo film horror che sarà diretto dall'attrice e regista Geretta Geretta che ha recitato per Bava nell'originale "Demoni".

La fonte non aggiunge molti altri dettagli tranne che il film sarà co-prodotto da Kansas Bowling regista della comedy-horror B.C. Butcher di Troma e che sarà girato in 16mm a New Orleans entro l'anno.

La notizia non può che far piacere vista la scarsità cronica di horror italiani anche perché sempre secondo la fonte: "Il film avrà il DNA strettamente legato al film Demoni originale di Bava".

"Demoni" e e il sequel "Demoni 2...l’incubo ritorna" sono stati entrambi prodotti da Dario Argento e diretti da Lamberto Bava che all'epoca si avvalse sul piano tecnico dell’esperto di make-up ed effetti speciali Sergio Stivaletti, che mise in scena la più creativa e audace serie di trasformazioni horror / splatter mai viste in una produzione italiana, che rievocavano le grottesche mutazioni del cult Evil Dead di Sam Raimi.

Nel primo capitolo del 1985 Bava trasforma l’inaugurazione di un cinema in un orgia di mutazioni e mostruose deformità, dopo che un primo spettatore subisce il contagio e si trasforma in un famelico demone, le porte della struttura si chiuderanno trasformando il cinema in una trappola mortale. Nel film appare l'attrice Geretta Geretta, accreditata come Geretta Giancarlo, che interpreta Rosemary, una prostituta che si graffia il viso con una bizzarra maschera esposta nella hall del cinema e quando sullo schermo uno dei personaggi farà lo stesso, Rosemary ha un malore e si reca in bagno dove si trasforma in un demone assetato di sangue dando il via all'infezione demoniaca.

Nel sequel del 1986 Bava sceglie un lussuoso condominio, in stile Il demone sotto la pelle di Cronenberg, come location del contagio che avrà origine da un horror trasmesso alla tv. Il cast include Nancy Brilli, Asia Argento al suo debutto a soli 10 anni e Coralina Cataldi Tassoni, che diventerà il "paziente zero" dell'epidemia sovrannaturale, quest'ultima volto noto delle produzioni argentiane, la rivedremo in Opera, Il fantasma dell’opera e La terza madre. Anche per questo sequel effetti speciali all'insegna del grottesco sempre a cura dell’esperto Stivaletti.

I crediti di Geretta Geretta come attrice oltre al "Demoni" di Bava, includono Rats - Notte di terrore di Bruno Mattei e Murderock - Uccide a passo di danza di Lucio Fulci. Per quanto riguarda la regia, Geretta ha diretto la commedia romantica Sweetiecakes (2001) e i film drammatici Whitepaddy (2006) Sweets and Teats (2008).

Lamberto Bava è attualmente impegnato nella post-produzione dell'horror Twins, con la sua ultima incursione sul grande schermo che risale al 2007, con la regia del thriller-horror Ghost Son.

