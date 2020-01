1917: nuova featurette in italiano del film di guerra di Sam Mendes

Di Pietro Ferraro giovedì 16 gennaio 2020

10 candidature all'Oscar per il film di guerra "1917" di Sam Mendes, nei cinema italiani dal 23 gennaio 2020.

Dopo la vittoria ai Golden Globes come miglior film drammatico e miglior regista, il 23 gennaio arriva nei cinema italiani 1917 di Sam Mendes, recentemente candidato a 10 Premi Oscar tra cui miglior film e regia e sceneggiatura originale.

01 Distribution ha reso disponibile una nuova featurette estesa sottotitolata in italiano in cui il regista Sam Mendes parla di "1917", partendo dalla scelta del progetto avvenuta dopo la conclusione del suo impegno con Spectre. Mendes ricorda che non riusciva a scegliere una nuova sceneggiatura così, spinto dal suo agente e dalla produttrice del film, decise di scrivere una sceneggiatura originale.

La trama ufficiale:





Sam Mendes, il regista premio Oscar di Skyfall, Spectre e American Beauty, porta al cinema la sua singolare visione dell’anno cruciale della Prima Guerra Mondiale. Al culmine della Prima Guerra Mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay di Captain Fantastic) e Blake (Dean-Charles Chapman de Il trono di spade) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

Il cast di 1917 è completato da Dean-Charles, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq e con Colin Firth e Benedict Cumberbatch.