The Lovebirds: trailer della commedia romantica con Kumail Nanjiani e Issa Rae

Di Pietro Ferraro venerdì 17 gennaio 2020

L'attore Kumail Nanjiani e il regista Michael Showalter di nuovo insieme per una commedia romantica con omicidio.

Paramount Pictures ha reso disponibili trailer e locandina di The Lovebirds, una nuova commedia romantica "con omicidio" che riunisce Kumail Nanjiani e Michael Showalter, rispettivamente protagonista e regista dell'acclamato The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no che è valso ad entrambi una candidatura all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

La trama ufficiale:





Una coppia (Issa Rae e Kumail Nanjiani) vive un momento decisivo nella loro relazione quando vengono involontariamente coinvolti in un omicidio. Mentre il loro viaggio per riabilitare i loro nomi li porta da una circostanza estrema - e divertente - alla successiva, devono capire come loro e la loro relazione possono sopravvivere alla notte.

Il film è scritto da Aaron Abrams e Brendon Gall, da una storia di Abrams, Gall e Martin Gero tutti coinvolti a vari livelli con la serie tv Blindspot. Abrams ha recitato nella serie tv, Gall ha scritto diversi episodi e Gero ne è il creatore. The Lovebirds suona come un mix tra il recente Murder Mistery con Adam Sandler e Jennifer Aniston e Notte folle a Manhattan con Steve Carell e Tina Fey.

Il cast del film è completato da Anna Camp, Paul Sparks, Betsy Borrego, Kyle Bornheimer, Kelly Murtagh e Moses Storm.

Fonte: Collider