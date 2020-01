The Night Clerk: trailer e poster del crime-thriller con Tye Sheridan e Helen Hunt

Di Pietro Ferraro venerdì 17 gennaio 2020

Tye Sheridan è un impiegato notturno di un hotel affetto da autismo che da testimone di un omicidio diventa il maggiore sospettato.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Saban Films ha reso disponibile un primo trailer di The Night Clerk, un nuovo crime-thriller con omicidio che vede protagonista il Tye Sheridan di Ready Player One. Nel film Sheridan interpreta un impiegato di un hotel affetto da autismo che durante il turno di notte viene coinvolto in un omicidio.

La trama ufficiale:





L'impiegato notturno dell'hotel Bart Bromley, un giovane molto intelligente con un disturbo nello spettro dell'autismo, usa telecamere di sorveglianza segrete per registrare gli ospiti nel tentativo di migliorare le sue abilità di interazione sociale. Mentre è in servizio assiste ad un omicidio in una delle stanze, ma le sue azioni circospette lo mettono al centro delle indagini come sospettato numero uno dal detective incaricatio del caso.

Il cast è completato da Ana de Armas (Cenan col delitto - Knives Out, No Time to Die) come Andrea, Helen Hunt (Qualcosa è cambiato, Cast Away) come Ethel Bromley, John Leguizamo (John Wick) come Johnny Espada e Johnathon Schaech come Nick Perretti.

Il film è diretto dall'attore, drammaturgo, sceneggiatore e regista Michael Cristofer i cui crediti includono ruoli in Die Hard - Duri a morire, L'amore e altri luoghi impossibili e nella serie tv Mr. Robot (nei panni di Phillip Price). Cristofer ha inoltre sceneggiato Le streghe di Eastwick, Innamorarsi, Il falò delle vanità e come regista ha diretto il film tv biografico Gia - Una donna oltre ogni limite e il remake Original Sin, entrambi interpretati da Angelina Jolie.

"The Night Clerk" arriverà nei cinema americani il 21 febbraio.

Fonte: Comingsoon.net