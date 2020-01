Jiang Ziya: trailer dello spettacolare film d'animazione fantasy cinese

Di Pietro Ferraro venerdì 17 gennaio 2020

Un'epica battaglia tra demoni e dei nel nuovo film animato "Jiang Ziya", dallo studio che ha realizzato il fantasy campione d'incassi "Ne Zha".

Disponibile un trailer con le prime spettacolari immagini di Jiang Ziya, un nuovo fantasy d'animazione cinese che mette in scena un epica battaglia tra demoni e dei.

La storia segue Jiang Ziya, un comandante di spicco dell'esercito divino della setta Kunlun che esce vittoriosa da un'epica battaglia tra i poteri celesti e la dinastia Shang. Prima che possa ascendere alla sua nuova posizione tra gli dei, gli viene ordinato di eliminare il demone Volpe a nove code che minaccia l'esistenza stessa dei mortali. Ma quando il Demone Volpe gli mostra il segreto del suo potere, una ragazza umana innocente, non è in grado di portare a termine il suo compito, provocando il suo esilio nel regno mortale per sempre. Dieci anni dopo, sulle rovine della guerra, a Jiang Ziya viene nuovamente assegnato un compito che lo riporterà nel regno celeste: uccidere il demone Volpe a nove code indipendentemente dal fatto che una vita innocente andrà persa. Ora Jiang Ziya deve decidere se seguire la volontà del cielo o trovare la propria strada per diventare un vero dio.

Il cast di voci originali del film include Zheng Xi come Jiang Ziya, Yang Ning, Yan Meme, Ji Guanlin e Jiang Guangtao.

Il demone Volpe a nove code è una creatura leggendaria che appare nel folklore di varie zone dell'Asia orientale, più specificatamente in Cina (Jiǔwěihú), ma anche in Corea (Kumiho) e in Giappone (Kitsune). La Volpe a nove code inviata dal Cielo era vista come un segno di fortuna e pace, ma anche portatrice di rivoluzioni e responsabile della cadute di dinastie. Una versione giapponese di questa creatura appare nel manga Naruto con il nome Kurama.

"Jiang Ziya" diretto dagli esordienti Teng Cheng & Wei Li e prodotto dallo stesso studio che ha realizzato il campione d'incassi Ne Zha debutterà nelle sale americane il 7 febbraio 2020.

Fonte: FirstShowing.net