Film DC e Marvel: tutti i titoli in uscita fino al 2022

Di Pietro Ferraro venerdì 17 gennaio 2020

Scopriamo tutti i titoli in uscita e quelli in fase di sviluppo di Marvel e DC.

Scopriamo i film DC e Marvel già programmati fino al 2022 e i progetti ancora in sviluppo.

Molti film DC e Marvel sono pronti ad uscire nei cinema, vedi Birds of Prey (6 febbraio) e Black Widow (1° maggio), altri hanno iniziato le riprese come The Batman e Eternals e altri ancora sono in fase di sviluppo come i nuovi X-Men e Fantastici Quattro che entreranno a far parte dell'Universo Cinematografico Marvel.

A seguire trovate una lista di film Marvel e DC in arrivo mentre in in coda al post alcuni film che sono stati annunciati, altri che sono in sviluppo da qualche tempo e altri ancora il cui futuro rimane incerto.





2020

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

Data di uscita: 7 febbraio 2020

Regia: Cathy Yan

Cast: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, and Ewan McGregor

New Mutants

Data di uscita: 3 aprile 2020

Regia: Josh Boone

Cast: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Alice Braga, Charlie Heaton, Blu Hunt, Henry Zaga

Black Widow

Data di uscita: 1° maggio 2020

Regia: Cate Shortland

Cast: Scarlett Johansson, Rachel Weisz, Florence Pugh, O-T Fagbenle e David Harbour

Wonder Woman 1984

Data di uscita: 5 giugno 2020

Regia: Patty Jenkins

Cast: Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine e Pedro Pascal

Morbius

Data di uscita: 31 luglio 2020

Regia: Daniel Espinosa

Cast: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris e Tyrese Gibson

Venom 2

Data di uscita: 2 ottobre 2020

Regia: Andy Serkis

Cast: Tom Hardy e Woody Harrelson

Eternals

Data di uscita: 6 novembre 2020

Regia: Chloe Zhao

Cast: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Kit Harington e Angelina Jolie





2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Data di uscita: 12 febbraio 2021

Regia: Destin Daniel Cretton

Cast: Simu Liu, Awkwafina e Tony Leung

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Data di uscita: 7 maggio 2021

Regia: Scott Derrickson

Cast: Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

The Batman

Data di uscita: 25 giugno 2021

Regia: Matt Reeves

Cast: Robert Pattinson, Jeffrey Wright, Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Jeremy Irons, Colin Farrell, John Turturro e Jayme Lawson.

Spider-Man 3

Data di uscita: 16 luglio 2021

Regia: Jon Watts

Cast: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon e J.K. Simmons

The Suicide Squad

Data di uscita: 8 agosto 2021

Regia: James Gunn

Cast: Margot Robbie, Jai Courtney, Viola Davis, Joel Kinnaman, Idris Elba, Nathan Fillion e Taika Waititi.

Thor: Love and Thunder

Data di uscita: 5 novembre 2021

Regia: Taika Waititi

Cast: Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson

Black Adam

Data di uscita: 22 dicembre 2021

Regia: Jaume Collet-Serra

Cast: Dwayne Johnson





2022

Shazam 2

Data di uscita: 1° aprile 2022

Regia: da definire

Cast: Zachary Levi

Spider-Man: Un nuovo universo 2

Data di uscita: 8 aprile 2022

Regia: Joaquim Dos Santos

Cast: da definire

Black Panther 2

Data di uscita: 6 maggio 2022

Regia: Ryan Coogler

Cast: Chadwick Boseman

The Flash

Data di uscita: 1° luglio 2022

Regia: Andy Muschietti

Cast: Ezra Miller

Aquaman 2

Data di uscita: 16 dicembre 2022

Regia: da definire

Cast: Jason Momoa, Amber Heard





Altri titoli tratti da fumetti

Bloodshot

Data di uscita: 13 marzo 2020

Regia: David Wilson

Cast: Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell e Guy Pearce

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Data di uscita: 16 ottobre 2020

Regia: Robert Schwentke

Cast: Henry Golding, Andrew Koji, Iko Uwais, Úrsula Corberó e Samara Weaving.





Film in sviluppo



Batgirl : dopo l'abbandon di Joss Whedon nel febbraio 2018, nell'aprile dello stesso anno la Warner Bros. annuncia che Christina Hodson era stata scelta per scrivere la sceneggiatura di "Batgirl" che sarà incentrato sulla versione del personaggio di Barbara Gordon, con i fumetti di "The New 52" di Gail Simone che fungono da "punto di partenza" per il film. Attualmente Lo studio è attivamente alla ricerca di una regista.

Film sulle amazzoni di Themyscira : a dicembre 2019 Patty Jenkins ha annunciato che è in fase di sviluppo un film spin-off di Wonder Woman. La storia si concentrerà sul popolo amazzone dell'isola di Themyscira. Jenkins che è a bordo come produttore esecutivo ha parlato di una soggetto già definito, ma che non ci sono previsioni per le riprese.

Blue Beetle : a novembre 2018 era in fase di sviluppo un film incentrato sull'incarnazione di Blue Beetle di Jaime Reyes. Gareth Dunnet-Alcocer e Zev Foreman sono rispettivamente associati come sceneggiatore e produttore esecutivo.

Booster Gold : a settembre 2015 è stato annunciato che un film incentrato su Booster Gold e Blue Beetle sarebbe in fase di sviluppo con il produttore Greg Berlanti. Il tono del film è stato descritto come un film "buddy cop" con collegamenti con Justice League. A maggio 2016, Zack Stentz è stato assunto per la sceneggiatura del film di Booster Gold e Berlanti ha espresso interesse per la regia. Nel settembre 2016 Berlanti ha affermato che Booster Gold "non avrà connessioni" con altri film. La sceneggiatura era stata completata a marzo 2018. Nel maggio 2019 Stentz ha ribadito che il film era ancora in attesa del via libera di Warner Bros.

Gotham City Sirens : un film basato sulle Gotham City Sirens, una squadra composta da Harley Quinn, Catwoman e Poison Ivy, è stato annunciato in sviluppo a dicembre 2016. David Ayer ha firmato come regista / coproduttore da una sceneggiatura di Geneva Robertson-Dworet, Robbie riprenderà il suo ruolo da Suicide Squad e assumerà il ruolo di produttore esecutivo, mentre Geoff Johns e Jon Berg produrranno. Lo sviluppo del film è stato rinviato a favore di Birds of Prey. Nonostante un intenso programma di produzione su altri progetti, Ayer ha continuato a lavorare sul film, incontrando il creatore del fumetto originale Paul Dini nell'agosto 2018. A gennaio 2020 Ayer ha confermato che il progetto è ancora in sospeso.

Green Lantern Corps : lo sviluppo di un film basato sul Corpo delle Lanterne Verdi è stato annunciato in sviluppo nell'ottobre 2014. Nel gennaio 2017 David S. Goyer e Justin Rhodes sono stati assunti per scrivere la sceneggiatura, basata su una storia di Goyer e Geoff Johns, con Goyer a bordo anche come produttore. Warner Bros. ha descritto il film come "Arma Letale nello spazio". Nel gennaio 2018, Goyer ha ribadito che, nonostante il cambio di leadership dell'Universo Esteso DC, il film era ancora in fase di sviluppo attivo. A giugno 2018, Geoff Johns è stato assunto per operare una riscrittura.

Harley Quinn & Joker : a luglio 2017 è stato annunciato che un film senza titolo incentrato su Harley Quinn e il Joker sarebbe in fase di sviluppo con il titolo provvisorio "Harley Quinn vs the Joker", con un via alle riprese dopo il The Suicide Squad di James Gunn. Glenn Ficarra e John Requa scriveranno, dirigeranno e produrranno il film. A settembre 2018, Ficarra e Requa hanno annunciato che la sceneggiatura è stata completata e presentata a Warner Bros. e che la produzione inizierà dopo Birds of Prey.

Justice League Dark : Ancora in cerca di un regista. il film vede Scott Rudin produttore, mentre Michael Gilio e Gerard Johnstone sono stati assunti nel 2017 per riscrivere la sceneggiatura.

Lobo: Nel settembre 2009 Warner Bros. annuncia lo sviluppo di un film incentrato su Lobo. Nel 2016 Jason Fuchs è stato assunto come sceneggiatore. A febbraio 2018, Warner Bros. entra in trattative con Michael Bay per dirigere. Fuchs inizia a riscrivere la sceneggiatura su richiesta di Bay in modo da poter ridurre notevolmente il budget.

Man of Steel 2: a ottobre 2014 entra in sviluppo un sequel di Man of Steel. Nel novembre 2016, Amy Adams dichiara che era iniziato il lavoro sulla sceneggiatura. Nel settembre 2017 Matthew Vaughn annuncia che stava trattando con lo studio per dirigere il film. Nel giugno 2018, Cavill ha rivelato che si stava preparando a riprendere il ruolo. Nel luglio 2019 Christopher McQuarrie ha dichiarato che lui e Cavill avevano lanciato un'idea per il sequel a Warner Bros. più di un anno prima, con la trama legata a Green Lantern Corps, ma che da allora era passato ad altri progetti a causa di ciò che percepiva come un progetto i fase di stallo. In seguito Michael B. Jordan aveva presentato il suo punto di vista sul personaggio, ma non era pronto a impegnarsi a lungo termine a causa di un programma già fitto di impegni. A novembre 2019 è stato riferito che Warner Bros. aveva avviato i primi negoziati con J.J. Abrams per il controllo del progetto. A dicembre Cavill ha dichiarato che il futuro di Superman sarà più fedele al materiale originale dei fumetti. Dopo aver confermato che sebbene il suo casting in The Witcher avesse precedentemente interferito con la sua disponibilità per il ruolo, Cavill ha anche affermato che lo stesso non sarebbe accaduto nel caso di una seconda stagione della serie tv Netflix.

New Gods: Nel marzo 2018 Ava DuVernay firma con Warner Bros. per dirigere un film incentrato sulla razza aliena dei Nuovi Dei. Nel maggio 2019 DuVernay annuncia che avrebbe scritto la sceneggiatura insieme a Tom King. A luglio 2019 King dichiara che un team di esperti di opere di Jack Kirby era stato assemblato per lavorare al progetto, definendo l'esperienza "una delle migliori esperienze di narrazione che abbia mai avuto". Nel film appariranno i personaggi Darkseid e la sua truppa di fedeli guerriere note come le Furie femminili.

Nightwing: a febbraio 2017, era in fase di sviluppo un film incentrato su Dick Grayson / Nightwing, con Chris McKay e Bill Dubuque a bordo rispettivamente come regista e sceneggiatore. Nel febbraio 2018 McKay dichiarò che la sceneggiatura si stava avvicinando alla bozza finale.

Plastic Man : a dicembre 2018 un film di Plastic Man è entrato in fase di sviluppo con Amanda Idoko assunta per scrivere la sceneggiatura. La trama è descritta come un'avventura action-comedy.

Supergirl: Nell'agosto 2018 un film incentrato su Supergirl è stato annunciato in fase di sviluppo con Oren Uziel a bordo per scrivere la sceneggiatura. Warner Bros. è attualmente alla ricerca di una regista.

The Trench: a febbraio 2019, Warner Bros. ha annunciato uno spin-off horror di Aquaman incentrato sul malvagio regno dei Trench. Peter Safran e James Wan sono a bordo come produttori con Noah Gardner e Aidan Fitzgerald reclutati per la sceneggiatura. Il film avrà un budget di produzione inferiore rispetto ad altri film DC e dovrebbe uscire prima di Aquaman 2.

Blade : Al Comic-Con di San Diego del 2019, Blade è stato annunciato con protagonista Mahershala Ali come Eric Brooks / Blade. Blade non farà parte della Fase 4.

Guardiani della Galassia Vol. 3 : a luglio 2018, Disney e Marvel licenziano James Gunn, ma decidono di utilizzare la sceneggiatura di Gunn per il film. La produzione è stata sospesa ad agosto 2018, [prima dell'inizio previsto delle riprese a gennaio / febbraio 2019. Nel marzo 2019, Disney e Marvel riassumono Gunn come regista del film. Le riprese inizieranno nel 2020 una volta completato il lavoro di Gunn sul film della DC The Suicide Squad. Feige ha confermato che il film è in fase di sviluppo al Comic-Con 2019

Ant-Man & The Wasp 2 : Peytono Reed è stato stato confermato alla regia di un terzo film di Ant-Man con una possibile data di uscita nel 2022 e riprese che potrebbero prendere il via nel gennaio 2021.

Captain Marvel 2 : Nel febbraio 2019, Brie Larson ha espresso interesse per l'inclusione del personaggio Kamala Khan / Ms. Marvel in un sequel di Captain Marvel, qusto dopo che Kevin Feige in precedenza aveva detto che c'erano programmi per introdurre Khan nell'UCM dopo l'uscita di Captain Marvel. A marzo 2019 Feige ha detto di avere idee "piuttosto sorprendenti" per un sequel di Captain Marvel. Feige ha aggiunto che un sequel potrebbe esplorare il divario temporale tra la fine del primo film e la successiva apparizione di Carol Danvers in Avengers: Endgame. Feige ha confermato che il film era in fase di sviluppo al Comic-Con 2019.

I Fantastici Quattro [UCM6] : Nel luglio 2019, al Comic-Con di San Diego, Feige ha annunciato che i Fantastici Quattro si sarebbero uniti all'UCM, in un film imminente incentrato sulla squadra. Feige ha affermato che il film "porterà la prima famiglia della Marvel al tipo di palcoscenico e livello che meritano", dopo il fallimento critico e commerciale del precedente adattamento cinematografico della 20th Century Fox.

X-Men [UCM6] : Durante il Comic-Con 2019 Feige ha confermato che lo studio sta sviluppando un film sui mutanti Marvel e che si sarebbero uniti all'UCM, ma senza specificare di quale "Fase" farà parte il film.

Deadpool 3: dopo l'acquisizione di 21st Century Fox da parte della Disney nel dicembre 2017, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha dichiarato che Deadpool sarebbe stato integrato con l'UCM. Nell'ottobre 2019 Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori di Deadpool e Deadpool 2 hanno dichiarato che stavano aspettando l'approvazione dei Marvel Studios per iniziare la produzione del terzo film. Reese ha dichiarato: "Deadpool vivrà nell'universo classificato come vietato ai minori che abbiamo creato e, si spera, ci sarà permesso di giocare anche un po' nel parco giochi dell'UCM e di incorporarlo in quello". A dicembre 2019, Ryan Reynolds ha confermato che un terzo film di Deadpool è in fase di sviluppo presso i Marvel Studios.



Fonte: Newsarama