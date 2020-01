Matrix 4: torna il Merovingio di Lambert Wilson?

Di Pietro Ferraro sabato 18 gennaio 2020

Lambert Wilson in trattative per riprendere il ruolo del Merovingio in "Matrix 4".

Il cast di Matrix 4 sta prendendo forma e l'ultima notizia accenna ad un gradito ritorno, il Merovingio interpretato da Lambert Wilson in Matrix Reloaded e Matrix Revolutions.

L'ambiguo Merovingio di Wilson andrebbe ad unirsi ai già confermati Neo di Keanu Reeves, Trinity di Carrie Anne-Moss e la Niobe di Jada Pinkett-Smith. Il condizionale è d'obbligo poiché il casting di Wilson non è ancora stato siglato, sembra ci siano trattative ancora in corso a causa di problemi di programmazione con l'attore, che potrebbe essere impegnato quando "Matrix 4" inizierà la produzione.

Il Merovingio noto anche come "il Francese" è uno dei più antichi e potenti programmi all'interno di Matrix, uno dei pochissimi a poter manipolare direttamente il codice. È affiancato dalla bellissima Persephone interpretata da Monica Bellucci con cui dirige una vera e propria organizzazione criminale. In "Reloaded", Neo dopo aver scoperto l'esistenza di una "backdoor" deve rintracciare e liberare il programma noto come Fabbricante di Chiavi che si trova sotto il controllo del Merovingio, che controlla anche "l'Uomo del treno", personaggio / programma utilizzato per il trasporto illegale di programmi da Matrix al mondo reale delle macchine. Neo e l'Uomo del treno si scontreranno, ma un persuasivo intervento di Trinity all'indirizzo del Merovingio permetterà a Neo di essere rintracciato e riportato in Matrix.

Ricordiamo che il cast di "Matrix 4" includerà anche Yahya Abdul-Mateen II, già visto nel ruolo di Black Manta nel film Aquaman. Il ruolo di Abdul-Mateen non è stato rivelato, ma ci sono voci insistenti che l'attore potrebbe impersonare una versione più giovane di Morpheus, voci supportate dal fatto che non c'è stata ancora la notizia di un coinvolgimento nel progetto di Laurence Fishburne, il Morpheus originale. Le riprese di "Matrix 4" prenderanno il via quest'anno per un'uscita fissata al 21 maggio 2021.

Fonte: The Playlist