The Suicide Squad: nuove foto e un video dal set con Harley Quinn

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 febbraio 2020

Svelato il look della Harley Quinn di Margot Robbie nel "Suicide Squad 2" di James Gunn.

Riprese in corso per il The Suicide Squad di James Gunn (Guardiani della Galassia Vol. 2) che include anche la Harley Quinn di Margot Robbie attualmente nelle sale italiane con lo spin-off Birds of Prey. Ora grazie ad un nuovo video girato sul set di Suicide Squad 2 e trapelato su Twitter possiamo dare una prima occhiata al look di Margot Robbie che sfoggia una nuova acconciatura con capelli rossi e neri che strizzano l'occhio al personaggio come appare nei fumetti "New 52".

Gunn non ha voluto realizzare un reboot a tutto tondo, per questo ha cambiato gran parte della squadra lanciata dal Suicide Squad originale di David Ayer ma ha riportato Harley Quinn e Capitan Boomerang (Jai Courtney) con l'aggiunta della Amanda Waller Viola Davis.

Ricordiamo che Harley Quinn non nasce come personaggio dei fumetti, ma viene creato nel 1992 da Paul Dini e Bruce Timm per la serie televisiva animata Batman, in cui debutta nell'episodio "Un piccolo favore" della prima stagione. Il debutto nei fumetti è quindi successivo con un esordio nell'albo "Batman: Amore folle (The Batman Adventures: Mad Love)" della serie "Le avventure di Batman" del febbraio 1994. Recentemente per cavalcare il successo riscosso dalla versione di Margot Robbie è stata lanciata a novembre dello scorso anno una nuova serie animata per il web indirizzata ad un pubblico adulto. La serie scritta e prodotta da Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey segue le disavventure di Harley Quinn (doppiata da Kaley Cuoco meglio nota come la Penny della sitcom "The Big Bang Theory") e la sua migliore amica e partner nel crimine Poison Ivy. Gli eventi si svolgono dopo che Harley ha lasciato Joker come scopriamo anche nell'incipit del film "Birds of Prey" (anche se film e serie animata differiscono sul chi ha lasciato chi).

"The Suicide Squad" è previsto nelle sale per il 6 agosto 2021.







Nuevas imágenes de Margot Robbie como Harley Quinn en el set de #TheSuicideSquad! pic.twitter.com/ChUQcKxnDl

— ⚡DC Marvel United⚡ (@DCMarvelUnited2) February 11, 2020

