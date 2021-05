Stasera in tv : “Transformers 5 – L’ultimo cavaliere” su Italia 1

Cast e personaggi

Mark Wahlberg: Cade Yeager

Anthony Hopkins: Sir Edmound Burton

Josh Duhamel: Ten. col. William Lennox

Laura Haddock: Vivian Wembley

Isabela Moner: Izabella

Stanley Tucci: Merlino

John Turturro: Agente Seymour Simmons

Jerrod Carmichael: Jimmy

Santiago Cabrera: Santos

Glenn Morshower: Generale Morshower

Liam Garrigan: Re Artù

Mitch Pileggi: Leader di un gruppo TRF

Gil Birmingham: Commissario Sherman

Mark Ryan: Tenente

Martin McCreadie: Lancillotto

Doppiatori originali

Peter Cullen: Optimus Prime

Erik Aadahl: Bumblebee

Frank Welker: Megatron/Canopy

Ken Watanabe: Drift

Omar Sy: Hot Rod

Jim Carter: Cogman

John DiMaggio: Crosshairs/Nitro Zeus/Onslaught

John Goodman: Hound

Tom Kenny: Wheelie

Steve Buscemi: Daytrader

Jess Harnell: Barricade

Reno Wilson: Mohawk/Sqweeks

Gemma Chan: Quintessa

Mark Ryan: Bulldog

Steven Barr: Topspin/Berserker

Nicola Peltz: Tessa Yeager

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: Cade Yeager

Dario Penne: Sir Edmound Barton

Riccardo Niseem Onorato: Ten. col. William Lennox

Gaia Bolognesi: Vivian Wembley

Margherita De Risi: Izabella

Antonio Sanna: Merlino

Angelo Maggi: Agente Seymour Simmons

Emanuele Ruzza: Jimmy

Simone D’Andrea: Santos

Stefano Mondini: Generale Morshower

Marco Vivio: Re Artù

Stefano Alessandroni: Leader di un gruppo TRF

Mauro Magliozzi: Commissario Sherman

Edoardo Siravo: Tenente

Gabriele Sabatini: Lancillotto

Alessandro Rossi: Optimus Prime

Saverio Indrio: Bumblebee

Luca Biagini: Megatron

Andrea Lavagnino: Drift

Pasquale Anselmo: Hot Rod

Paolo Marchese: Cogman

Massimo Rossi: Crosshairs

Metello Mori: Nitro Zeus

Francesco Pannofino: Hound

Oreste Baldini: Wheelie

Luigi Ferraro: Daytrader

Achille D’Aniello: Barricade

Nanni Baldini: Mohawk

Luca Ward: Berserker

Chiara Gioncardi: Quintessa

Giulia Franceschetti: Tessa Yeager

La trama

“L’ultimo cavaliere” infrange i miti fondanti della saga di Transformers e ridefinisce il significato di eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne è andato. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un’improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock).

Curiosità

Le scene di Sir Edmund Burton (Sir Anthony Hopkins) in visita al 10 di Downing Street sono state girate nell’attuale ufficio del Primo Ministro britannico nell’ottobre 2016.

Lo sceneggiatore Matt Holloway è un fan di Downton Abbey e ha scherzosamente detto che Jim Carter (che interpretava il maggiordomo Mr. Carson nella serie tv) avrebbe dovuto prestare la voce a Cogman. Rimase scioccato quando il produttore esecutivo e il regista Michael Bay ottennero la firma di Carter come Cogman.

Il design di Quintessa è basato sul design di Alpha Q nella serie tv Transformer: Super Link (2004) (una parte superiore umanoide con tentacoli per gambe), e i disegni del viso dei Quintesson nella serie tv Transformers (1984) (un volto con un copricapo). Il copricapo incorpora elementi delle insegne Autobot e Decepticon, riflettendo il suo ruolo di creatrice dei Transformers.

Nonostante la sua apparente morte durante Transformers 3, la macchina della polizia Decepticon Barricade ritorna ed è apparentemente sopravvissuta agli eventi di questo film, con un design completamente nuovo, inclusa una nuova modalità veicolo.

Il palazzo di Blenheim fu decorato come quartier generale nazista per le scene della seconda guerra mondiale. Ciò causò polemiche tra i veterani di guerra britannici, i quali protestarono che il palazzo era l’antica residenza dell’eroe di guerra Sir Winston Churchill e non meritava tale trattamento. Il produttore esecutivo e regista Michael Bay ha spiegato che questo faceva parte del film e il nipote di Churchill, Sir Nicholas Soames, ha criticato la stampa britannica per aver enfatizzato una semplice scena cinematografica.

Cogman è classificato come un Headmaster, un transformer che funge da testa per un robot più grande. Sebbene non esplichi tale capacità in questo film, è stato prodotto un suo giocattolo che mostra questa peculiare abilità.

Michael Bay ha dichiarato che “Transformers 5 – L’ultimo cavaliere” sarebbe stato l’ultimo suo film dei Transformers da regista, ma era aperto a rimanere nella serie come produttore. Infatti ha ricoperto questo ruolo nello spin-off Bumblebee (2018).

Hot Rod è il secondo Transformer Lamborghini ad apparire dopo Lockdown in Transformers 4 – L’era dell’estinzione. In genere ogni Transformer in questi film ha una modalità veicolo unica.

“Transformers 5 – L’ultimo cavaliere” contiene omaggi alla serie tv Transformers Prime (2010): la Terra si rivela essere il trasformer Unicron che divora il pianeta. Optimus perde brevemente la sua identità. Appare un’antica razza di Transformers, che può trasformarsi in drago (Predacons, Knights). La battaglia finale è ambientata nel cielo, con i Decepticon che cercano di attivare una macchina che distruggerà la Terra e gli Autobot che combattono per fermarli.

La modalità alternativa originale di Onslaught nella serie tv Transformers (1984) era un camion antiaereo, ma venne modificato in un carro attrezzi Western Star. Il suo colore verde è un omaggio all’Autobot Tow-Line della serie tv anime Transformers: Robots in Disguise (2000), che era un carro attrezzi verde.

Liam Garrigan (Re Artù) ha interpretato Artù anche nella serie tv C’era una volta.

(A circa un’ora e un minuto di film) Quintessa dà a Optimus Prime il soprannome di “Nemesis Prime” quando inizialmente diventa malvagio. Questo è un riferimento a un personaggio con lo stesso nome che è un clone malvagio di Optimus, che compare di volta in volta nella storia dei Transformers, sia come un mech pilotato o un personaggio completamente diverso.

Questo è il secondo film di Hollywood girato a Cuba dopo Fast & Furious 8 (2017). Tyrese Gibson ha avuto un ruolo importante sia nei primi tre film di Transformers che nella serie Fast & Furious.

Bulldog, il trasformer del carro armato Mark IV, si basa sui trasformers dei carri armati Warpath della serie tv Transformers (1984) e il Blitzwing della serie tv Transformers: Animated (2007) (un robot che indossa un casco e un monocolo.

Cade (Mark Wahlberg) e gli Autobot usano una discarica come base. Questo è un omaggio alla serie tv anime Transformers: Robots in Disguise (2014), in cui gli Autobot hanno utilizzato una discarica come base con l’aiuto del suo proprietario umano.

La battaglia di apertura tra i britannici di Artù e l’orda sassone è stata girata a Bourne Wood vicino a Farnham, nel Surrey, in Inghilterra. Questa stessa location è stata utilizzata per le battaglie di apertura de Il gladiatore (2000) e Robin Hood (2010).

Optimus Primal, successore di Optimus Prime nella serie tv Rombi di tuono e cieli di fuoco per Biocombat (1996), doveva apparire in questo film come un Cavaliere di Cybertron con il design di un gorilla.

Lo sceneggiatore Ken Nolan ha scritto il ruolo di Sir Edmund Burton appositamente per Sir Anthony Hopkins.

Il Decepticon Nitro Zeus prende il nome dal nome in codice di un piano offensivo americano accantonato.

La modalità alternativa di Hot Rod in Transformers: The Movie (1986) e nella serie tv Transformers (1984) era una concept car e una Ford GT, ma questa è stata rivista con una Citroën DS e successivamente una Lamborghini Centenario.

I Cavalieri di Cybertron hanno la loro astronave nascosta in una catena montuosa in Inghilterra. Gli Autobot avevano la loro base in una posizione simile nella serie tv Transformers (1984), sebbene fosse in America.

“Transformers 5 – L’ultimo cavaliere” ha ottenuto un record nella storia dei Razzie Awards, ricevendo 10 nomination e non riuscendo a portare a casa alcun “premio”. Ciò ha infranto il record precedentemente detenuto da Un weekend da bamboccioni 2 che aveva ricevuto 9 nomination senza “vincere” in alcuna categoria.

Con un budget di 217 milioni di dollari, “Transformers 5 – L’ultimo cavaliere” è il film del franchise Transformers più costoso di sempre. Sebbene il film ha incassato oltre 600 milioni in tutto il mondo, è stato considerato un fallimento al botteghino con perdite stimate di oltre 100 milioni per Paramount Pictures e Hasbro. Il film successivo, lo spin-off Bumblebee (2018), non è andato meglio con un incasso di soli 467 milioni in tutto il mondo registrando il più basso incasso del franchise. Nonostante ciò è considerato un successo al botteghino visto il budget di 102 milioni.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

La colonna sonora

La colonna sonora di “Transformers 5 – L’ultimo cavaliere” è stata affidata a Steve Jablonsky che ha scritto musica per tutti i film di Transformers di Michael Bay, ma per questo quinto film il compositore ha dovuto pescare da atmosfere medievali poiché il film svela la storia segreta dei Transformers legata alla storia dell’umanità sin da tempi remoti.

[quote layout=”big” cite=”Steve Jablonsky]Ho incontrato Michael prima che iniziasse a girare “Transformers – L’ultimo cavaliere”. Mi ha mostrato un’impressionante concept art e spiegato come la trama collega la storia dei Transformers ai tempi di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda. Mi è piaciuta molto l’idea perché mi ha dato l’opportunità di esplorare nuove idee musicali…La storia mi ha permesso di scrivere melodie che sono un po’ più classiche di quelle che ho scritto per gli altri film dei Transformers ed è stato molto divertente per me.[/quote]

La colonna sonora di “Transformers 5 – L’ultimo cavaliere” include anche i brani “Electrifying (Meets the Eye)” di A.M. Sport, “Do You Realize” di Ursine Vulpine, “Going Back To Cali” di LL Cool J, “Torches” di X Ambassadors e “I Don’t F**k With You (feat. E-40)” di Big Sean.

TRACK LISTINGS:

1. Sacrifice

2. The Coming of Cybertron

3. Merlin’s Staff

4. No-Go Zone

5. Stay and Fight

6. Code Red

7. Izzy

8. Purity of Heart

9. Megatron Negotiation

10. Today We Hunt

11. Running out of Tomorrows

12. Drone Chase

13. You Have Been Chosen

14. Seglass Ni Tonday

15. Quintessa

16. Vivian

17. Abduction

18. History of Transformers

19. Cogman Sings

20. Vivian Follows Merlin

21. The Greatest Mission of All

22. Dive

23. Two Moons

24. Merlin’s Tomb

25. Claim the Staff

26. Prime Versus Bee

27. Your Voice

28. I Had My Moment

29. Ospreys

30. Battlefield

31. Did You Forget Who I Am

32. We Have to Go

33. Calling All Autobots

34. Sir Edmund Burton

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]