Ghostbusters: Legacy - Finn Wolfhard avverte che non abbiamo visto ancora nulla

Di Pietro Ferraro domenica 19 gennaio 2020

Finn Wolfhard avverte i fan di Ghostbusters che il nuovo film ha in riserbo "grandi cose"

Il sito ComicBook riporta alcune dichiarazioni rilasciate dall'attore Finn Wolfhard al podcast SModcast di Kevin Smith. Il Mike Wheeler di Stranger Things e Richie Tozier nei film di IT ha spiegato che il primo trailer di Ghostbusters: Legacy in realtà non ha rivelato quasi nulla e che il film riserverà grosse sorprese ai fan degli Acchiappafantasmi.

Ambientato 30 anni dopo l'originale Ghostbusters e il sequel Ghostbusters II di Ivan Reitman, "Legacy" diretto da Jason Reitman segue la famiglia di uno degli acchiappafantasmi originali composta dall'adolescente Trevor (Wolfhard), la sorella minore Phoebe (Mckenna Grace) e la mamma single Callie (Carrie Coon). Quando strani eventi sismici scuotono la città di Summerville in Oklahoma, il sismologo e insegnante part-time Mr. Grooberson (Paul Rudd) viene reclutato per indagare su quelli che si riveleranno eventi paranormali, mentre la famiglia di Trevor comincia a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.

Wolfhard conferma qualcosa che i fan di lunga data di Ghostbusters apprezzeranno molto, l'utilizzo di molti effetti pratici al posto della fracassona bolgia di CGI utilizzata nel reboot di Paul Feig. Questo conferma l'approccio "vecchia scuola" di Jason Reitman al film, che segue da vicino quello di J.J. Abrams per Star Wars: Il risveglio della Forza.

Il trailer è ad un livello molto superficiale. Ci sono filmati, ma non hai ancora visto le cose grandi. La cosa straordinaria di Jason è, e Jason l'ha detto anche nelle interviste, che ci sono molti effetti pratici. E molti degli effetti che pensi siano CGI non lo sono, ero così felice di farne parte.

In precedenza Reitman parlando del lavoro di ricerca dietro al film ha rivelato una grande attenzione al passato e ai film originali.

Abbiamo raggiunto tutto il team originale - il cast, la troupe, le persone che hanno realizzato Ghostbusters - e abbiamo persino formato questo tipo di piccolo gruppo che si riunisce, un comitato consultivo di persone che hanno lavorato al film originale, per essere certi di realizzare il film giusto.

"Ghostbusters: Legacy" arriva nei cinema il 10 luglio 2020.

