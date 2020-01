Andrej Tarkovskij. Il cinema come preghiera: trailer italiano del documentario al cinema

Il geniale regista russo Andrej A. Tarkovskij raccontato in un nuovo documentario firmato dal figlio - Al cinema dal 20 gennaio 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Tarkovskij racconta Tarkovskij: arriva nei cinema italiani, da lunedì 20 gennaio, il film documentario sul geniale regista russo, firmato dal figlio Andrej A. Tarkovskij.

Andrej Tarkovskij. Il cinema come preghiera, mostrato in anteprima all'ultimo Festival di Venezia, viene distribuito da Lab 80 film ed è un racconto attento ed emozionante del lavoro e della vita dell'artista, realizzato con materiali d'archivio, registrazioni audio inedite e nuove immagini.

La trama ufficiale:



Tarkovskij, i cui film sono considerati capolavori del cinema mondiale, ha lasciato otto pellicole e il desiderio sempre più crescente di comprendere la sua l’opera. Il film ne racconta la vita e i lavori, lasciando la parola al regista stesso che condivide i suoi ricordi, il suo sguardo sull’arte, le riflessioni sul destino dell’artista e sul senso dell’esistenza umana. Il film comprende rarissime registrazioni audio e registrazioni inedite di poesie di Arsenij Tarkovskij, padre del regista e considerato uno dei più grandi poeti russi del Novecento, che con la sua opera ha influenzato profondamente il cinema del figlio. Le immagini sono costituite da frammenti tratti dai film originali, materiali foto e video d’epoca e riprese effettuate sui luoghi della vita e dei set di Tarkovskij in Russia, in Svezia e in Italia, sua patria adottiva.