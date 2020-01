Vanguard: trailer del nuovo thriller d'azione con Jackie Chan

Di Pietro Ferraro lunedì 20 gennaio 2020

Jackie Chan e il regista Stanley Tong fanno di nuovo squadra per il film d'azione "Vanguard".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Torna l'immarcescibile leggenda del cinema di arti marziali Jackie Chan per un nuovo thriller d'azione dal titolo Vanguard, titolo che segna la sesta collaborazione tra Chan e il regista Stanley Tong, che ha curato anche la sceneggiatura.

Il film è incentrato su società di sicurezza segreta denominata Vanguard che diventa l'ultima speranza di sopravvivenza per un contabile preso di mira dall'organizzazione di mercenari più letale al mondo.

Il cast del film vede Jackie Chan affiancato da un cast innternazionale che include Yang Yang (The Lost Tomb), Miya Muqi (Kung Fu Yoga), Lun Ai, Zhengting Zhu, Fady Zaky, Sayed Badreya (Iron Man), Michelle Kessler, Brahim Chab (Man of Tai Chi),Can Aydin (John Wick 3), Mir Sarwar, Temur Mamisashvili (Dragon Blade), Keith Dallison (6 Underground), Barret Coates e Tomer Oz (Mechanic: Resurrection).

Il film girato a Dubai, Emirati Arabi Uniti e Taiwan ha visto un incidente che poteva sfociare in tragedia e che ha coinvolto Jackie Chan. Come i fan sanno l'attore e artista marziale ha sempre girato le scene di stunt in prima persona e proprio durante la ripresa una di queste scene l'attore è quasi annegato. Secondo quanto riporta il sito CinemaBlend l'attore 65enne stava girando una scena in cui era coinvolta una moto d'acqua quando si è trovato intrappolato in acqua sotto una roccia. Per fortuna la troupe si è mossa tempestivamente per soccorrere l'attore che in seguito durante una conferenza stampa ha rievocato l'episodio.

Quando mi sono fatto una doccia più tardi quella notte e mi sono ricordato dell'incidente, improvvisamente mi sono sentito davvero spaventato e ho iniziato a tremare. Stavo pensando a come sarei potuto morire così facilmente.

Jackie Chan e Stanley Tong hanno collaborato in precedenza per Supercop aka Police Story III, Terremoto nel Bronx, First Strike aka Police Story IV, The Myth - Il risveglio di un eroe e Kung-Fu Yoga.

Vanguard debutta nei cinema cinesi il 25 gennaio 2020.