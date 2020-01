David O. Russell: Christian Bale, Margot Robbie e Angelina Jolie per il suo prossimo film

Di Federico Boni lunedì 20 gennaio 2020

Cast da urlo per il nuovo film di David O. Russell.

Dopo aver sbancato i botteghino e collezionato nomination agli Oscar con The Fighter, Il lato positivo - Silver Linings Playbook, American Hustle - L'apparenza inganna e Joy, sua ultima fatica del 2015, David O. Russell è pronto a tornare sul set.

"Amsterdam" è il titolo provvisorio del suo ultimo misterioso progetti, che secondo Jeff Sneider di Collider avrà come al suo solito un cast stellare. Protagonista maschile Christian Bale, che vinse l'Oscar 10 anni or sono grazie proprio a The Fighter, affiancato da una tra Jennifer Lawrence, musa di O. Russell fino a poco tempo fa data per certa ma in odore di ciak con il nuovo film americano di Paolo Sorrentino, o Margot Robbie, le cui quotazioni sono improvvisamente salite. Come attori 'non secondari', invece, altre due stelle di prima grandezza, ovvero Jamie Foxx e Angelina Jolie.

D'altronde un film di O. Russell, per un attore, è storicamente intrigante. “The Fighter” strappò 3 candidature solo tra protagonisti e non, Il Lato Positivo e American Hustle addirittura 4 su 4, Joy una soltanto. 5 volte candidato agli Oscar e 4 ai Golden Globe, David O. Russell non he ha ancora mai vinto nemmeno uno.

Fonte: Playlist