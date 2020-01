Disappearance at Clifton Hill: trailer del thriller con Tuppence Middleton e David Cronenberg

Di Pietro Ferraro martedì 21 gennaio 2020

Tuppence Middleton e David Cronenberg nel cast del thriller-mistery "Disappearance at Clifton Hill".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

IFC Midnight ha reso disponibili trailer e locandina di Disappearance at Clifton Hill, un thriller a tinte mistery che vede coinvolto il regista David Cronenberg in veste di attore.

Dopo la morte di sua madre, Abby (Tuppence Middleton), una giovane donna travagliata con un passato burrascoso, ritorna nella sua città natale di Niagara Falls e nel motel fatiscente che la sua famiglia era solita gestire. Mentre è lì, si ritrova nuovamente attratta da un mistero che l'ha perseguitata fin dall'infanzia: cosa è successo al giovane ragazzo che ha visto brutalmente rapito nel bosco 25 anni fa? Mentre Abby si propone di scoprire la verità, deve affrontare sia una cospirazione scioccante, sepolta a lungo e che corre profonda quanto le cascate stesse, sia i demoni interiori che la tormentano.

Il cast del film include anche Hannah Gross, Eric Johnson, Marie Josée-Croze, Andy McQueen, Noah Reid, Dan Lett e Aaron Poole.

Tuppence Middleton ha interpretato Lucy Smith nella serie tv Downton Abbey, Mary Edison in Edison - L'uomo che illuminò il mondo e Kalique Abrasax in Jupiter - Il destino dell'universo. Cronenberg ha una corposa lista di cameo interpretati nei suoi film, ma il suo ruolo più noto è quello dello psichiatra e serial-killer Dr. Philip K. Decker nell'horror Cabal di Clive Barker.

"Disappearance at Clifton Hill" è diretto da Albert Shin al suo terzo lungometraggio dopo i film drammatici Point Traverse (2009) e In Her Place (2014). Il film debutta nei cinema americani il 28 febbraio.

Fonte: Rue Morgue